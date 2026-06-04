Усман Нұрмагомедов PFL-мен келісімшарт мәліметтерін жариялады
Аралас жекпе-жек (ММА) әлемінің нағыз жанкүйерлері мен тартысты айқастарды күтушілер үшін өте қызықты жаңалық келді. PFL жеңіл салмақ дәрежесінің чемпионы, жеңіліс не екенін білмей келе жатқан талантты спортшы Усман Нұрмагомедов өзі өнер көрсетіп жүрген промоушенмен арадағы қолданыстағы келісім шарттары мен болашақ жоспарлары туралы алғаш рет ашық айтты.
Әлемге әйгілі «MMA Junkie» спорт порталына берген сұхбатында ресейлік чемпион ұйыммен қарым-қатынасы және мансабындағы келесі маңызды қадамдар туралы айтып өтті.
Қолданыстағы келісімшартта тек бір жекпе-жек қалды!
Усман Нұрмагомедов артта қалған уақыт ішінде осы ұйымдарда мол тәжірибе жинағанын және қазір еркін агент атану алдында тұрғанын жасырмады. Спортшының келісімшарт жағдайы төмендегідей:
Артта қалған жол: Усман «Bellator» және «PFL» туы астында жалпы 12 сәтті кездесу өткізіп үлгерді.
Қазіргі жағдай: Әзірге спортшы ұйыммен жаңа ұзақ мерзімді келісімге ресми түрде қол қойған жоқ.
Соңғы айқас: Қолданыстағы еңбек шартына сәйкес, Усманның еншісінде бар-жоғы бір міндетті жекпе-жек қалды. Онда ресейлік спортшыға қауіпті америкалық қарсылас Арчи Колган қарсы шығады.
«Егер жақсы қаражат ұсынса, қалуымыз мүмкін»
Ресейлік чемпион өзі өнер көрсететін ұйымға ризашылығын білдіріп, егер қаржылық шарттар тараптарды қанағаттандырса, ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін жеткізді. Сонымен қатар, ол болашақ тағдырын тәжірибелі менеджеріне сеніп тапсырғанын мәлімдеді.
«PFL командасымен қарым-қатынасымыз өте жылы және жоғары деңгейде. Маған бұл промоушенде жұдырықтасқан ұнайды және мұнда қалуға ешқандай қарсылығым жоқ. Алайда келесі кезеңде не болатынын уақыт көрсетеді. Бұл мәселелермен менің менеджерім айналысуда. Али Абдель-Азиз бәрін ең тиімді жолмен шешеді деп ойлаймын. Егер бізге қаржылай тиімді және жақсы ақша ұсынса, бұл ұйымда қалуымыз әбден табиғи нәрсе», — деп жағдайға нақтылық енгізді Нұрмагомедов.
Нью-Йорктегі супер-жекпе-жек қашан?
Айта кету керек, Усман Нұрмагомедовтың қолданыстағы келісімшарты аясындағы соңғы және ең жауапты жекпе-жегіне өте аз уақыт қалды. Усман Нұрмагомедов пен Арчи Колган арасындағы аса тартысты әрі ымырасыз өтуі күтілетін бұл орталық қарсыласу биылғы жылдың 31 шілде күні Нью-Йорк (АҚШ) қаласында өтеді. Қазіргі уақытта чемпион бұл айқасқа байыпты дайындалуда.
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