Ханси Флик Ла Лигада маусымның үздік бапкері атанды

·56·Спорт
Ханси Флик Ла Лигада маусымның үздік бапкері атанды

Ханси Флик 2025-26 жылғы маусым қорытындысы бойынша Ла Лиганың үздік бапкері деп танылды. Неміс маманы «Барселонаны» ішкі чемпионатта қатарынан екінші рет жеңіске жетелегені үшін осы беделді марапатқа ие болды. Фликтің шәкірттері өз алаңындағы тарихи нәтижелер есебінен турнир кестесінде айқын басымдық танытты. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Ла Лиганың сәрсенбі күні таратқан ресми мәлімдемесіне сәйкес, Флик қорытынды дауыс беруде «Хетафе» бапкері Хосе Бордалас пен «Вильярреал» бапкері Марселино сияқты қарсыластарын артта қалдырды. «Барселона» маусымды 94 ұпаймен аяқтады. Каталониялықтар 38 ойында 95 гол соғып, бар-жоғы 6 рет жеңіліс тапты. Сондай-ақ, команда 38 турлық формат енгізілгелі бері өз алаңындағы 19 кездесудің барлығын жеңген алғашқы клуб атанды.

Фликтің басшылығымен «Барселона» барлық турнирлерде 57 ойын өткізіп, 44 жеңіс, 3 тең ойын және 10 жеңіліс тіркеді. Ішкі чемпионаттағы табыстарға қарамастан, Чемпиондар лигасы команда үшін ауыр тақырып болып қалуда. «Барселона» ширек финалда мадридтік «Атлетико» командасынан ұтылып, Еуропаның ең беделді турнирінен қатарынан екінші жыл шығып қалды.

«Барселона» тұрақтылық танытқан тұста, олардың басты қарсыласы мадридтік «Реал» үшін маусым сәтсіз өтті. Мадридтіктер киім ауыстыратын бөлмедегі жанжалдар мен бапкерлер штабымен келіспеушіліктер салдарынан жүлдесіз қалды. Хаби Алонсо маусым ортасында команданы тастап кетті, ал оның орнына келген Альваро Арбелоа жағдайды түзей алмады. Енді мадридтік «Реал» Жозе Моуриньюдың басшылығымен жаңа дәуірді бастауға дайындалуда.

Ханси Флик пен оның командасы жаңа маусым алдында қысқа мерзімді демалысқа шығады. Келесі маусымға басты мақсат – ішкі чемпионаттағы гегемонияны сақтай отырып, Чемпиондар лигасы кубогын жеңіп алу. Бапкер өзінің шабуылдаушы ойын стилін Еуропа алаңдарында да сәтті қолдануды жоспарлап отыр.

Ханси ФликБарселонаРеал МадридЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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