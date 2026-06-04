«Ролан Гаррос-2026» турнирінде «Үлкен дулыға» чемпиондарының барлығы жеңілді
Теннис әлеміндегі ең беделді әрі тартысты жарыстардың бірі саналатын, Франция астанасы қабылдап жатқан «Ролан Гаррос-2026» турнирі өзінің ең қызған және күтпеген кезеңіне қадам басты. Кеше, 3 маусымда Парижде ширек финалдық (1/4 финал) ойындар аяқталды. Өткен кездесулердің қорытындысы бойынша, ағымдағы маусым теннис тарихындағы ең шулы және күтпеген нәтижелердің бірі ретінде жылнамаға енетін болды.
Тарихи сенсация: Чемпионсыз қалған жартылай финал!
Осы беделді жарыстың негізгі торы басталған алғашқы күндері ерлер мен әйелдер арасындағы бәсекелерде бұрын «Үлкен дулыға» (Grand Slam) турнирлерінде бас жүлдені жеңіп алған 16 танымал теннисші (5 ер және 11 әйел) бас жүлде үшін күреске кіріскен еді. Алайда париж жанкүйерлерінің көз алдында нағыз сенсация болды: турнирдің жартылай финал кезеңіне жеткен спортшылар арасында бұл бұрынғы чемпиондардың ешқайсысы қалмады!
Теннис жұлдыздарының жарыстан кезең-кезеңімен шығып қалу реті төмендегідей болды:
Бастапқы кезеңдер: Жарыстың алғашқы айналымдарында-ақ жеті тәжірибелі теннисші — Слоан Стивенс, София Кенин, Эмма Радукану, Марин Чилич, Даниил Медведев, Барбора Крейчикова және Стэн Вавринка мүмкіндікті жіберіп алып, турнирмен ерте қоштасты.
Үшінші және төртінші айналым: Келесі кезеңдерде де күтпеген жеңілістер сериясы жалғасты. Үшінші айналым қарсаңында Елена Остапенко, Елена Рыбакина және Янник Синнер сияқты фавориттер тоқтатылса, төртінші айналымға жолдама үшін өткен бәсекелерде Кори Гауфф пен аңызға айналған Новак Джокович жеңіліс ащысын татты.
Соңғы үміт Арина Соболенко да тоқтатылды
Ширек финал табалдырығында жарыстағы шиеленіс одан әрі шарықтау шегіне жетті. Байыпты қарсылықтар нәтижесінде Мэдисон Киз, Ига Свёнтек және Наоми Осака сияқты корт ханшайымдары 1/4 финалға жолдама ала алмады.
Соңғы чемпионның шығып кетуі: Жартылай финал ойындары басталмас бұрын, осы 16 адамдық тізімнен турнирде сақталып қалған жалғыз және соңғы «Үлкен дулыға» чемпионы Арина Соболенко болатын. Алайда кеше өткен шешуші бәсекеде ол да жеңіліске ұшырап, жарыстан шықты.
Осылайша, «Ролан Гаррос-2026» турнирінің жартылай финалында жанкүйерлер мүлдем жаңа есімдер мен күтпеген қаһармандар қатысқан тартысты текетірестердің куәсі болады.
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