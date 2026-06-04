Реал Мадрид Дензел Дюмфрис трансферін келісті: медициналық тексеру басталды

·432·Спорт
Реал Мадрид Дензел Дюмфрис трансферін келісті: медициналық тексеру басталды

Мадридтік «Реал» клубы «Интер» қорғаушысы Дензел Дюмфрис трансферін аяқтауға жақын. Мадридтіктер ойыншының келісімшартында көрсетілген 20 миллион еуролық өтемақыны белсендіруге шешім қабылдады. Нидерланд құрамасының сапында жүрген оң қанат қорғаушысы бүгін медициналық тексеруден өтуде. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Трансфер сарапшысы Фабрицио Романоның хабарлауынша, «Реал Мадрид» «Интер» басшылығын өтемақыны төлеу ниеті туралы ресми түрде хабардар етті. 30 жастағы футболшы Нидерланд пен Алжир арасындағы жолдастық кездесуге дисквалификация салдарынан қатыса алмады, бұл оған медициналық тексеруден өтуге қолайлы мүмкіндік тудырды. Заңды тұрғыдан трансфер шілде айының басында, барлық құжаттар ресімделгеннен кейін күшіне енеді.

Мадрид клубының басшылығы қанат қорғанысы позициясын күшейтуді басым міндет деп санайды. Бұл нақты қадам А сериясы чемпиондарын келіссөздер жүргізу мүмкіндігінен айырды, себебі өтемақы төленген кезде клуб ойыншыны жіберуге міндетті. Ресми жарияланым «Сантьяго Бернабеу» стадионында өтетін президенттік сайлаудан кейін жүзеге асырылады деп күтілуде.

Дензел Дюмфрис үшін бұл трансфер Италиядағы сәтті бес жылдық мансабының қорытындысы болады. Ол 2021 жылы ПСВ клубынан 14 миллион еуроға «Интер» сапына қосылған еді. Осы уақыт ішінде ол барлық жарыстарда 207 ойын өткізіп, 27 гол соғып, 28 нәтижелі пас берді.

Реал МадридИнтерДензел ДюмфрисТрансферЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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Реал Мадрид Дензел Дюмфрис трансферін келісті: медициналық тексеру басталды – Zamin.uz, 04.06.2026