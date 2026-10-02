Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты
ixbt.com мәліметіне сәйкес, заманауи жасанды интеллект моделі 217 жыл бойы ашылмаған тарихи құпияны әшкереледі. GPT-6 Astra деп аталатын жүйе Наполеон Бонапарт дәуіріне жататын құпия француз шеңберіндегі күрделі шифрды небәрі алты сағат ішінде толық оқып шығып, оның мазмұнын қалпына келтірді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Әңгіме 1809 жылдың көктемінде — Австрия басып кіргенге дейін шамамен екі апта бұрын француз қолбасшысы Огюст де Мармонға жолданған құпия хат туралы болып отыр. Аталған құжат Cryptiana зерттеу жобасының ұзақ жылдар бойы ашылмаған мұрағат қоймаларынан орын алған еді. Хат бірқатар қарапайым француз мәтіні мен сандар, әріптер және арнайы белгілер комбинациясынан тұратын 24 жолдан құралған.
Тәжірибе мәліметтерін зерттеуші Картер Чёрч жариялады. Оның айтуынша, GPT-6 Astra жүйесіне құжаттың фотосуреті мен бір арнайы пәрмен (prompt) берілген. Содан кейін нейрожелі алты сағат бойы дербес түрде қолжазбадағы 1300-ге жуық белгіні танып шығып, тарихи дереккөздерден шифрлау кілтін ішінара тапты.
Тарихи контекст және автоматтандырылған талдауҚалған белгілерді қалпына келтіру үшін жасанды интеллект математикалық оңтайландыру әдісі болып табылатын имитация әдісінің өз алгоритмін жазып іске қосты. Криптоталдау барысында модель сол дәуірдегі басқа да хат-хабарларды зерттеп, алынған мәліметтерді тарихи контекстпен салыстырды. Айта кетерлігі, жұмыс барысында жасанды интеллект құжаттың өзіндегі күнде болжамды қателік барын да анықтады.
Мамандардың айтуынша, бұл шифр заманауи криптографиялық талаптар бойынша аса күрделі болып саналмайды. Алайда тәжірибенің басты маңызы процестің толықтай автономдығында көрінді. Бір жүйе дәйекті түрде көне қолжазбаны анықтау, тарихи мәліметтерді іздеу, криптоталдау жүргізу, бағдарламалық код жазу және дәуір контекстін ескере отырып нәтижені тексеру жұмыстарын сәтті орындады.
Тарихтағы жаңа бетАталған шифрланған мәліметті ашу арқылы 1865 жылы жарық көрген Наполеон естеліктерінде шала қалған бұйрық үзіндісі де қалпына келтірілді. Наполеон шығармасында маршалды «бір уыс...» тоқтатпауы керек екені айтылса, жұмбақ шеңберде бұл сөйлем «...тобыр адамдар» сөздерімен жалғасатыны белгілі болды.
Эксперимент сәтті аяқталған соң, Cryptiana жобасының сарапшысы Сатоси Томокиё алынған нәтиженің дұрыстығын мойындады. Содан кейін тарихи құжат ресми түрде шешілген және ашылған мұрағаттар санатына ауыстырылды. Мұндай технологияларды қолдану болашақта адамзат тарихындағы ашылмаған құпияларды табуда маңызды қадам болады деп күтілуде.
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