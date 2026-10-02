Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты

·12.2K·Технология
Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты

ixbt.com мәліметіне сәйкес, заманауи жасанды интеллект моделі 217 жыл бойы ашылмаған тарихи құпияны әшкереледі. GPT-6 Astra деп аталатын жүйе Наполеон Бонапарт дәуіріне жататын құпия француз шеңберіндегі күрделі шифрды небәрі алты сағат ішінде толық оқып шығып, оның мазмұнын қалпына келтірді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Әңгіме 1809 жылдың көктемінде — Австрия басып кіргенге дейін шамамен екі апта бұрын француз қолбасшысы Огюст де Мармонға жолданған құпия хат туралы болып отыр. Аталған құжат Cryptiana зерттеу жобасының ұзақ жылдар бойы ашылмаған мұрағат қоймаларынан орын алған еді. Хат бірқатар қарапайым француз мәтіні мен сандар, әріптер және арнайы белгілер комбинациясынан тұратын 24 жолдан құралған.

Тәжірибе мәліметтерін зерттеуші Картер Чёрч жариялады. Оның айтуынша, GPT-6 Astra жүйесіне құжаттың фотосуреті мен бір арнайы пәрмен (prompt) берілген. Содан кейін нейрожелі алты сағат бойы дербес түрде қолжазбадағы 1300-ге жуық белгіні танып шығып, тарихи дереккөздерден шифрлау кілтін ішінара тапты.

Тарихи контекст және автоматтандырылған талдау

Қалған белгілерді қалпына келтіру үшін жасанды интеллект математикалық оңтайландыру әдісі болып табылатын имитация әдісінің өз алгоритмін жазып іске қосты. Криптоталдау барысында модель сол дәуірдегі басқа да хат-хабарларды зерттеп, алынған мәліметтерді тарихи контекстпен салыстырды. Айта кетерлігі, жұмыс барысында жасанды интеллект құжаттың өзіндегі күнде болжамды қателік барын да анықтады.

Мамандардың айтуынша, бұл шифр заманауи криптографиялық талаптар бойынша аса күрделі болып саналмайды. Алайда тәжірибенің басты маңызы процестің толықтай автономдығында көрінді. Бір жүйе дәйекті түрде көне қолжазбаны анықтау, тарихи мәліметтерді іздеу, криптоталдау жүргізу, бағдарламалық код жазу және дәуір контекстін ескере отырып нәтижені тексеру жұмыстарын сәтті орындады.

Тарихтағы жаңа бет

Аталған шифрланған мәліметті ашу арқылы 1865 жылы жарық көрген Наполеон естеліктерінде шала қалған бұйрық үзіндісі де қалпына келтірілді. Наполеон шығармасында маршалды «бір уыс...» тоқтатпауы керек екені айтылса, жұмбақ шеңберде бұл сөйлем «...тобыр адамдар» сөздерімен жалғасатыны белгілі болды.

Эксперимент сәтті аяқталған соң, Cryptiana жобасының сарапшысы Сатоси Томокиё алынған нәтиженің дұрыстығын мойындады. Содан кейін тарихи құжат ресми түрде шешілген және ашылған мұрағаттар санатына ауыстырылды. Мұндай технологияларды қолдану болашақта адамзат тарихындағы ашылмаған құпияларды табуда маңызды қадам болады деп күтілуде.

ЖасандыИнтеллектТарихиШифрНаполеонGPT-6AstraКриптоталдау
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағаларыMalika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары3 қазан 09:59Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгердіӨзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді28 қыркүйек 13:53Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелдіЖер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді20 қыркүйек 15:26iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болдыiPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды19 қыркүйек 17:11Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)29 тамыз 14:34Бейжіңде жасанды терісі бар жаңа бионикалық робот таныстырылдыБейжіңде жасанды терісі бар жаңа бионикалық робот таныстырылды20 тамыз 14:54
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді
Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді
iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды
Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді
Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді
Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары
Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары