iPhone Duo, 18 Pro және Pro Max: жаңа бағалар тізімі
2026 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша iPhone 18 сериясындағы смартфондардың жаңа бағалары белгілі болды. Құны жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта түріне байланысты өзгереді. iPhone Duo 256 GB нұсқасы 2899 доллар, ал 512 GB жады бар моделі 3299 доллардан ұсынылуда.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1529 доллар
• 256 GB, Glacier: 1529 доллар
• 256 GB, Black: 1529 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1529 доллар
• 512 GB: 1799 доллар
• 1 TB: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Black: 1699 доллар
• 256 GB, Silver: 1719 доллар
• 256 GB, Glacier: 1739 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1759 доллар
• 512 GB, Black: 1949 доллар
• 512 GB, Silver: 1979 доллар
• 512 GB, Glacier: 1979 доллар
• 512 GB, Burgundy: 1999 доллар
• 1 TB: 2649 доллар
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1539 доллар
• 256 GB, Glacier: 1589 доллар
• 256 GB, Black: 1569 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1569 доллар
• 512 GB: 1839 доллар
• 1 TB: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 GB, Glacier: 1739 доллар
• 256 GB, Black: 1729 доллар
• 256 GB, Silver: 1729 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1799 доллар
• 512 GB, Black: 1999 доллар
• 512 GB, Silver: 2029 доллар
• 512 GB, Burgundy: 1999 доллар
• 512 GB, Glacier: 2029 доллар
• 1 TB, Black: 2649 доллар
• 1 TB, Burgundy: 2699 доллар
• 1 TB, Glacier: 2999 доллар
• 1 TB, Silver: 2999 доллар
Келтірілген бағалар 31 қазан күні үшін жарамды. Сауда дереккөзінің мәліметінше, смартфондар бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін. Сондықтан сатып алмас бұрын таңдалған модельдің ағымдағы бағасын нақтылап алған жөн.
Пікірлер 0
…