iPhone Duo, 18 Pro және Pro Max: жаңа бағалар тізімі

·9.6K·Технология
iPhone Duo, 18 Pro және Pro Max: жаңа бағалар тізімі

2026 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша iPhone 18 сериясындағы смартфондардың жаңа бағалары белгілі болды. Құны жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта түріне байланысты өзгереді. iPhone Duo 256 GB нұсқасы 2899 доллар, ал 512 GB жады бар моделі 3299 доллардан ұсынылуда.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 доллар
• 256 GB, Glacier: 1529 доллар
• 256 GB, Black: 1529 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1529 доллар
• 512 GB: 1799 доллар
• 1 TB: 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1699 доллар
• 256 GB, Silver: 1719 доллар
• 256 GB, Glacier: 1739 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1759 доллар
• 512 GB, Black: 1949 доллар
• 512 GB, Silver: 1979 доллар
• 512 GB, Glacier: 1979 доллар
• 512 GB, Burgundy: 1999 доллар
• 1 TB: 2649 доллар

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 доллар
• 256 GB, Glacier: 1589 доллар
• 256 GB, Black: 1569 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1569 доллар
• 512 GB: 1839 доллар
• 1 TB: 2799 доллар

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1739 доллар
• 256 GB, Black: 1729 доллар
• 256 GB, Silver: 1729 доллар
• 256 GB, Burgundy: 1799 доллар
• 512 GB, Black: 1999 доллар
• 512 GB, Silver: 2029 доллар
• 512 GB, Burgundy: 1999 доллар
• 512 GB, Glacier: 2029 доллар
• 1 TB, Black: 2649 доллар
• 1 TB, Burgundy: 2699 доллар
• 1 TB, Glacier: 2999 доллар
• 1 TB, Silver: 2999 доллар

Келтірілген бағалар 31 қазан күні үшін жарамды. Сауда дереккөзінің мәліметінше, смартфондар бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін. Сондықтан сатып алмас бұрын таңдалған модельдің ағымдағы бағасын нақтылап алған жөн.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DuoСмартфон Бағалары
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағаларыiPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары27 қазан 10:59iPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізімiPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізім28 қазан 11:49iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болдыiPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды8 қазан 11:32iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болдыiPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды23 қазан 14:01Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағаларыMalika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары3 қазан 09:59Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын аштыЖасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты2 қазан 01:50
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары
iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары
iPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізім
iPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізім
iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды