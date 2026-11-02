Пропанның жаңа бағасы: 15 қарашадан бастап сұйытылған газ қанша тұрады?
Өзбекстан үкіметі отын-энергетика жүйесінде нарықтық қағидаттарды енгізу және халықты әлеуметтік қолдауға бағытталған екі маңызды шешім қабылдады. Оған сәйкес, халық үшін сұйытылған газ (пропан) бағасы ресми түрде бекітілді, табиғи газ жетпеген үй шаруашылықтары үшін электр энергиясын тұтынудың базалық нормасы айтарлықтай арттырылды және мұқтаж отбасыларға ай сайынғы өтемақы тетігі енгізілді.
Қабылданған құжаттармен халықтың жылыту және тұрмыстық қажеттіліктері үшін қажетті бағалар мен тарифтер бойынша нақты өлшемшарттар белгіленді.
Сұйытылған газ және жеткізу құны қанша болады?
2026 жылдың 15 қарашасынан бастап республика бойынша пропан бағасы бойынша келесі тәртіп күшіне енеді:
Пропанның бөлшек сауда бағасы: Халыққа сатылатын сұйытылған газдың 1 келісі үшін бөлшек сауда бағасы ҚҚС-пен қоса 5 000 сум болып белгіленді;
Жеткізу қызметінің шектеуі: «LPG-Trade» ЖШС тарапынан тұрмыстық газ баллондарын халықтың үйлеріне жеткізу қызметінің жоғарғы шегі 1 келі үшін ҚҚС-пен 1 300 сумаспасқа тиіс екені көрсетілді.
Электр энергиясы бойынша базалық норма 350 кВт·сағ-қа жеткізілді
Табиғи газ желілері жоқ немесе оларды үздіксіз қамтамасыз ету мүмкіндігі шектеулі елді мекендерде тұратын азаматтар үшін жеке жеңілдік берілді:
Норманың артуы: 2026 жылдың 1 қарашасынан бастап газ жоқ аймақтардағы тұтынушылар үшін электр энергиясының айлық базалық нормасы қолданыстағы 200 кВт·сағ-тан 350 кВт·сағ-қа дейін арттырылды;
Жылыту маусымындағы жеңілдік: Бұл шара қыс мезгілінде тамақ пісіру және үйлерді жылыту кезінде электр желілеріне түсетін негізгі жүктемені ескере отырып, отбасылық бюджетті қорғауға қызмет етеді.
Мұқтаж отбасыларға 60 мың сумға дейін мемлекеттік өтемақы
Қаулымен әлеуметтік тізілімге енгізілген, көмекке мұқтаж топтар үшін газ шығындарын ішінара өтеу жүйесі құрылды:
Әр келі үшін 3 мың сум: Мұқтаж отбасылар сатып алған сұйытылған газдың әр 1 келісі үшін мемлекеттік бюджеттен 3 000 сумкөлемінде өтемақы беріледі;
Айлық лимит және жалпы төлем: Өтемақы бір айда 20 келіге дейінгі көлем үшін төленеді. Бұл әлеуметтік қорғауға мұқтаж үй шаруашылықтарының айына 60 000 сумға дейін тікелей қаржылық көмек алуын білдіреді.
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