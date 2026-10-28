iPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізім
2026 жылғы 28 қазандағы жағдай бойынша iPhone Duo, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағалары жарияланды. Құны жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта конфигурациясына байланысты өзгереді. Төменде электронды SIM-картасы бар, сондай-ақ қарапайым SIM-карта мен электронды SIM-картаны қолдайтын нұсқалардың бағалары келтірілген.
iPhone Duo бағалары
• 256 GB: 3099 доллар
• 512 GB: 3599 доллар
E-SIM + E-SIM нұсқалары
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1539 доллар
• Glacier: 1549 доллар
• Black: 1539 доллар
• Burgundy: 1549 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 доллар
• 1 TB: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Glacier: 1739 доллар
• Burgundy: 1779 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1949 доллар
• Silver: 1979 доллар
• Glacier: 1979 доллар
• Burgundy: 1999 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 доллар
SIM + E-SIM нұсқалары
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 доллар
• Glacier: 1589 доллар
• Black: 1569 доллар
• Burgundy: 1569 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1849 доллар
• 1 TB: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 доллар
• Black: 1739 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Burgundy: 1769 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 доллар
• Silver: 2029 доллар
• Burgundy: 1999 доллар
• Glacier: 2029 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 доллар
• Burgundy: 2699 доллар
• Glacier: 2999 доллар
• Silver: 2999 доллар
Келтірілген бағалар 2026 жылғы 28 қазандағы жағдайға сәйкес келеді. Смартфондар бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін, сондықтан сатып алудан бұрын ағымдағы құнын нақтылау қажет.
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