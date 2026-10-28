iPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізім

·12.8K·Технология
iPhone 18 Pro Max бағалары жаңартылды: толық тізім

2026 жылғы 28 қазандағы жағдай бойынша iPhone Duo, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағалары жарияланды. Құны жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта конфигурациясына байланысты өзгереді. Төменде электронды SIM-картасы бар, сондай-ақ қарапайым SIM-карта мен электронды SIM-картаны қолдайтын нұсқалардың бағалары келтірілген.

iPhone Duo бағалары

• 256 GB: 3099 доллар

• 512 GB: 3599 доллар

E-SIM + E-SIM нұсқалары

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1539 доллар

• Glacier: 1549 доллар

• Black: 1539 доллар

• Burgundy: 1549 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 доллар

• 1 TB: 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 доллар

• Silver: 1739 доллар

• Glacier: 1739 доллар

• Burgundy: 1779 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1949 доллар

• Silver: 1979 доллар

• Glacier: 1979 доллар

• Burgundy: 1999 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 доллар

SIM + E-SIM нұсқалары

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 доллар

• Glacier: 1589 доллар

• Black: 1569 доллар

• Burgundy: 1569 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1849 доллар

• 1 TB: 2799 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 доллар

• Black: 1739 доллар

• Silver: 1739 доллар

• Burgundy: 1769 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 доллар

• Silver: 2029 доллар

• Burgundy: 1999 доллар

• Glacier: 2029 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 доллар

• Burgundy: 2699 доллар

• Glacier: 2999 доллар

• Silver: 2999 доллар

Келтірілген бағалар 2026 жылғы 28 қазандағы жағдайға сәйкес келеді. Смартфондар бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін, сондықтан сатып алудан бұрын ағымдағы құнын нақтылау қажет.

Phone DuoIPhone 18 ProIPhone 18 Pro MaxСмартфон БағаларыApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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