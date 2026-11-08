iPhone 18 Pro және Pro Max: жаңа бағалар тізімі
2026 жылғы 8 қарашадағы жағдай бойынша iPhone 18 сериялы смартфондарының жаңа бағалары жарияланды. Тізімге iPhone DUO, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max модельдері енді. Бағалар жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта конфигурациясына байланысты өзгереді.
iPhone DUO
• 256 GB — 2899 доллар
• 512 GB — 3299 доллар
• 1 TB — 5499 доллар
• 2 TB — 6299 доллар
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1499 доллар
• 256 GB Glacier — 1519 доллар
• 256 GB Black — 1519 доллар
• 256 GB Burgundy — 1519 доллар
• 512 GB — 1749 доллар
• 1 TB — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1699 доллар
• 256 GB Silver — 1699 доллар
• 256 GB Glacier — 1719 доллар
• 256 GB Burgundy — 1709 доллар
• 512 GB Black — 1949 доллар
• 512 GB Silver — 1979 доллар
• 512 GB Glacier — 1979 доллар
• 512 GB Burgundy — 1949 доллар
• 1 TB — 2649 доллар
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1579 доллар
• 256 GB Glacier — 1579 доллар
• 256 GB Black — 1679 доллар
• 256 GB Burgundy — 1679 доллар
• 512 GB — 1899 доллар
• 1 TB — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1739 доллар
• 256 GB Black — 1729 доллар (акциялық баға)
• 256 GB Silver — 1709 доллар
• 256 GB Burgundy — 1789 доллар
• 512 GB Black — 1999 доллар
• 512 GB Silver — 2009 доллар
• 512 GB Burgundy — 2029 доллар
• 512 GB Glacier — 2009 доллар
• 1 TB Black — 2649 доллар
• 1 TB Burgundy — 2699 доллар
• 1 TB Glacier — 2999 доллар
• 1 TB Silver — 2799 доллар
Келтірілген бағалар 2026 жылғы 8 қарашадағы жағдайға қатысты. Смартфондар бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін.
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