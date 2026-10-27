iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары
Бүгінгі таңда iPhone Duo, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағалары жарияланды. Құны жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта түріне байланысты өзгереді. E-SIM + E-SIM және SIM + E-SIM нұсқалары үшін жеке бағалар белгіленген. Жарияланған мәліметтерге сәйкес, iPhone Duo-ның 256 GB жады бар нұсқасы 3199 доллардан, ал 512 GB нұсқасы 3799 доллардан ұсынылуда.
iPhone Duo бағалары
• 256 GB: 3199 доллар
• 512 GB: 3799 доллар
E-SIM + E-SIM нұсқалары
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 доллар
• Glacier: 1549 доллар
• Black: 1549 доллар
• Burgundy: 1549 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 доллар
• 1 TB: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Glacier: 1739 доллар
• Burgundy: 1779 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 доллар
• Silver: 2019 доллар
• Glacier: 1999 доллар
• Burgundy: 2059 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 доллар
SIM + E-SIM нұсқалары
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 доллар
• Glacier: 1579 доллар
• Black: 1579 доллар
• Burgundy: 1579 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 доллар
• 1 TB: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 доллар
• Black: 1739 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Burgundy: 1769 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 2049 доллар
• Silver: 2079 доллар
• Burgundy: 2059 доллар
• Glacier: 2049 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 доллар
• Burgundy: 2699 доллар
• Glacier: 2999 доллар
• Silver: 2999 доллар
Бағалар күн сайын өзгеруі мүмкін. Сондықтан смартфон сатып алмас бұрын нақты бағаны сатушыдан тексеріп алған жөн.
Пікірлер 0
…