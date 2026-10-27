iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары

·13.5K·Технология
iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары

Бүгінгі таңда iPhone Duo, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бағалары жарияланды. Құны жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта түріне байланысты өзгереді. E-SIM + E-SIM және SIM + E-SIM нұсқалары үшін жеке бағалар белгіленген. Жарияланған мәліметтерге сәйкес, iPhone Duo-ның 256 GB жады бар нұсқасы 3199 доллардан, ал 512 GB нұсқасы 3799 доллардан ұсынылуда.

iPhone Duo бағалары

• 256 GB: 3199 доллар

• 512 GB: 3799 доллар

E-SIM + E-SIM нұсқалары

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 доллар

• Glacier: 1549 доллар

• Black: 1549 доллар

• Burgundy: 1549 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 доллар

• 1 TB: 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 доллар

• Silver: 1739 доллар

• Glacier: 1739 доллар

• Burgundy: 1779 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 доллар

• Silver: 2019 доллар

• Glacier: 1999 доллар

• Burgundy: 2059 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 доллар

SIM + E-SIM нұсқалары

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 доллар

• Glacier: 1579 доллар

• Black: 1579 доллар

• Burgundy: 1579 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 доллар

• 1 TB: 2799 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 доллар

• Black: 1739 доллар

• Silver: 1739 доллар

• Burgundy: 1769 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 2049 доллар

• Silver: 2079 доллар

• Burgundy: 2059 доллар

• Glacier: 2049 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 доллар

• Burgundy: 2699 доллар

• Glacier: 2999 доллар

• Silver: 2999 доллар

Бағалар күн сайын өзгеруі мүмкін. Сондықтан смартфон сатып алмас бұрын нақты бағаны сатушыдан тексеріп алған жөн.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxСмартфон БағаларыApple
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болдыiPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды23 қазан 14:01iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болдыiPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды8 қазан 11:32Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағаларыMalika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары3 қазан 09:59Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын аштыЖасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты2 қазан 01:50Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгердіӨзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді28 қыркүйек 13:53Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелдіЖер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді20 қыркүйек 15:26
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары
Malika базарындағы iPhone 18-дің бүгінгі бағалары
Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты
Жасанды интеллект Наполеон дәуірінің жұмбақ шифрын ашты
iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro Max жаңа бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды
iPhone 18 Pro және Pro Max бүгінгі бағалары белгілі болды