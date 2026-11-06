iPhone DUO және 18 Pro модельдерінің жаңа бағалары
iPhone 18 сериялы смартфондарының 2026 жылғы 6 қарашадағы бағалары белгілі болды. Ұсыныстар арасында iPhone DUO, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max бар. Құрылғылардың құны жад көлеміне, түсіне және SIM-карта түріне байланысты белгіленген.
iPhone DUO бағалары:
• 256 GB жады бар нұсқа — 2699 доллар
• 512 GB — 3199 доллар
• 1 TB — 5499 доллар
• 2 TB — 6799 доллар
eSIM + eSIM конфигурациясындағы iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1519 доллар
• 256 GB Glacier — 1529 доллар
• 256 GB Black — 1519 доллар
• 256 GB Burgundy — 1519 доллар
• 512 GB — 1779 доллар
• 1 TB — 2899 доллар
eSIM + eSIM конфигурациясындағы iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1699 доллар
• 256 GB Silver — 1709 доллар
• 256 GB Glacier — 1719 доллар
• 256 GB Burgundy — 1719 доллар
• 512 GB Black — 1949 доллар
• 512 GB Silver — 1999 доллар
• 512 GB Glacier — 1979 доллар
• 512 GB Burgundy — 1949 доллар
• 1 TB — 2649 доллар
SIM + eSIM конфигурациясындағы iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 доллар
• 256 GB Glacier — 1579 доллар
• 256 GB Black — 1649 доллар
• 256 GB Burgundy — 1649 доллар
• 512 GB — 1899 доллар
• 1 TB — 2799 доллар
SIM + eSIM конфигурациясындағы iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1739 доллар
• 256 GB Black — 1719 доллар (акция бағасымен)
• 256 GB Silver — 1719 доллар
• 256 GB Burgundy — 1799 доллар
• 512 GB Black — 1999 доллар
• 512 GB Silver — 2019 доллар
• 512 GB Burgundy — 1999 доллар
• 512 GB Glacier — 2019 доллар
• 1 TB Black — 2649 доллар
• 1 TB Burgundy — 2649 доллар
• 1 TB Glacier — 2999 доллар
• 1 TB Silver — 2799 доллар
Тізімдегі бағалар 2026 жылғы 6 қарашадағы жағдай бойынша келтірілген. Сауда нүктелеріндегі бағалар күн сайын өзгеруі мүмкін.
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