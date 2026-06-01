O‘zgidromet маңызды ескерту жариялады

·446·Өзбекстан
O‘zgidromet маңызды ескерту жариялады

O‘zgidromet шұғыл ескерту жариялады. Мекеме мәліметінше, 2-5 маусым күндері күтілетін жауын-шашынға байланысты республиканың таулы және тау бөктеріндегі аймақтарында сел мен су тасқыны болуы мүмкін.

Атап айтқанда, қауіп төмендегі аймақтарда болжануда:

— Қашқадария облысы: Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши және Ғузор аудандары;

— Сурхандария облысы: Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқорғон және Музробот аудандары;

— Самарқанд облысы: Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақорғон, Пайарық, Жомбой және Иштихон аудандары;

— Науаи облысы: Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех және Кармана аудандары;

— Жызақ облысы: Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш және Янгиобод аудандары;

— Ташкент облысы: Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ және Юқоричирчиқ аудандары, сондай-ақ Ангрен және Олмалиқ қалалары;

— Наманган облысы: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган және Янгиқорғон аудандары;

— Ферғана облысы: Сўх, Шоҳимардон, Ферғана және Бешариқ аудандары;

— Әндіжан облысы: Әндіжан, Асака, Жалақұдық, Қорғонтепа, Пахтаобод, Избосқан, Хўжаобод және Мархамат аудандары мен Хонабод қаласы.

O‘zgidromet таулы аймақтарда тұратын азаматтарды, демалушыларды және жүргізушілерді сақ болуға шақырды.

Сонымен қатар, республиканың кейбір аймақтарында жаңбыр суының жиналуы мүмкін екені, бұл кей жерлерде қысқа мерзімді су тасқынына әкелуі мүмкін екені атап өтілді.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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