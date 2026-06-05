Ташкентте 60 гектарлық химиялық кластер құрылады

·38·Өзбекстан
Ташкентте 60 гектарлық химиялық кластер құрылады

Ташкенттің Мирзо Улуғбек ауданында химия өнеркәсібі үшін ғылыми-өндірістік және білім беру кластері салынады.

60 гектар аумақта құрылатын жоба озық ғылымды, салалық білім беруді және өндірісті біртұтас аумақта біріктіреді.

Оңтүстік Кореямен ынтымақтастықта Химиялық технологиялар инновациялық орталығы ашылады.

Жаңа орталықта ғылыми-тәжірибелік және тәжірибелік жұмыстарды жүргізу шығындарының 50 пайызы мемлекет тарапынан өтеледі.

2025 жылдың соңына дейін Ташкент химия-технология институты және Менделеев атындағы Ресей химия-технология университетінің филиалы кластер аумағына көшіріледі.

Кластерді құру химия саласына инновацияларды жылдам енгізуге және халықаралық деңгейдегі кадрлар даярлауға бағытталған.

ТашкентМирзо Ұлуғбек ауданыОңтүстік КореяТашкент химия технологиялары институтыМенделеев атындағы Ресей химия технологиялары университеті
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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