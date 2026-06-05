Шустта 5,3 млрд сомдық газ ұрлығы анықталды
Шуст ауданында табиғи газды заңсыз пайдалану фактілері анықталды, деп хабарлайды «Худудгаз Пойтахт» газ жабдықтау филиалының Telegram арнасы.
«Худудгазтаъминот» АҚ басшылығының тапсырмасына сәйкес, республика аумақтарында табиғи газды заңсыз пайдалану фактілерін анықтау бойынша бақылау шаралары жалғасуда.
«Худудгаз Наманган» газ жабдықтау филиалы, аудандық газ жабдықтау қызметкерлері, «Өзэнергоинспекция» және құқық қорғау органдарының қатысуымен Шуст ауданында жүргізілген тексерулер барысында бірнеше заң бұзушылық фактілері әшкереленді.
Ауданның «Қамарсада» махалласында орналасқан Р.Қ. азаматына тиесілі қоғамдық тамақтану орнында жобалық-техникалық құжаттамасыз газ желісіне қосылған факті анықталды.
Тексеру барысында нысанның ескірген есептегіш арқылы газ пайдаланғаны белгілі болды. Осы факті бойынша 1 млрд 990 млн сом көлеміндегі табиғи газға қайта есептеу жүргізілді.
Сондай-ақ, аудандағы тағы бір қоғамдық тамақтану орнында да осыған ұқсас заң бұзушылық тіркелді.
Б.А. азаматына тиесілі нысанда жабдықтаушы кәсіпорынмен шарт жасаспай табиғи газ пайдаланылғаны анықталды. Бұл факті салдарынан 3 млрд 390 млн сом көлемінде залал келтірілгені хабарланды.
Анықталған фактілер бойынша жиналған барлық құжаттар құқық қорғау органдарына тапсырылады.
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