Ташкентте 1 қыркүйектен бастап автобустарда жол ақысын төлеу тәртібі өзгереді
«Қалалық жолаушылар көлігі жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы» үкімет қаулысы қабылданды. Бұл туралы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Қаулыға сәйкес, 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап Ташкент қаласының автобустарында автобусқа мінген кезде жол ақысын төлеу тәртібі енгізіледі. Жолаушылар төлемді валидатор арқылы көлік картасы, банк картасы, смартфон немесе басқа да контактісіз электронды төлем құралдары (NFC, QR, биометрия және т.б.) көмегімен жүзеге асыра алады. Жеңілдікпен жүру құқығы бар тұлғалар әлеуметтік немесе көлік картасын валидаторға тигізіп, растайды.
Белгіленген тәртіппен төлем жүргізілмесе немесе расталмаса, жолаушы билетсіз жүрген деп саналады.
Сондай-ақ, жүргізушімен бірге 60 және одан да көп жолаушы тасымалдауға арналған, «Еуро-5» және одан жоғары экологиялық талаптарға сай келетін жаңа автобустар, электробустар мен троллейбустарды 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін импорттау кезінде кәдеге жарату алымының нөлдік мөлшерлемесі қолданылады.
Бұдан басқа, ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейін елорданың қоғамдық көлігі мен қала маңы теміржол қатынастары үшін бірыңғай интеграцияланған төлем жүйесін енгізу жоспарлануда.
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