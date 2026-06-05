Өзбекстанда бір келі пловтың жаңа бағалары жарияланды
Өзбекстан Республикасы Мемлекеттік статистика комитеті 2026 жылғы мамыр айына арналған «Плов индексі» нәтижелерін жариялады. Оған сәйкес, ел аумағында бір килограмм плов дайындауға жұмсалатын өнімдердің құны анықталды.
Есептеулерге сәйкес,
• Қарақалпақстан Республикасы — 103 557 сум;
• Әндіжан облысы — 113 198 сум;
• Бұхара облысы — 115 466 сум;
• Жызақ облысы — 115 970 сум;
• Қашқадария облысы — 117 746 сум;
• Науаи облысы — 116 889 сум;
• Наманган облысы — 115 801 сум;
• Самарқанд облысы — 119 998 сум;
• Сурхандария облысы — 117 800 сум;
• Сырдария облысы — 111 471 сум;
• Ташкент облысы — 119 694 сум;
• Ферғана облысы — 122 884 сум;
• Хорезм облысы — 114 394 сум;
• Ташкент қаласы — 125 126 сум.
Атап өтілгендей, бұл көрсеткіштер плов дайындау үшін қажетті өнімдердің бағасы негізінде қалыптастырылған және аймақтарда сатылатын дайын пловтың бір килограммының бағасын білдірмейді.
Анықтама үшін, «Плов индексі» 2020 жылдың қаңтарынан бастап енгізілген. Бұл индексті қалыптастыру барысында республиканың барлық аумақтарында 1 килограмм плов дайындауға жұмсалатын өнім көлемі зерттеледі. Осы негізде қоғамдық тамақтану орындарындағы бір порция пловтың орташа құны да бағаланады.
Мамандардың айтуынша, плов құрамына кіретін негізгі өнімдер — күріш, ет, сәбіз, пияз және май бағасындағы өзгерістер арқылы нарықтағы жалпы баға динамикасын бақылауға болады. Сондай-ақ, аймақтар бойынша плов дайындау шығындарын салыстыру өмір сүру құнын салыстыруға мүмкіндік береді.
Кесте деректеріне сәйкес, мамыр айында ешбір аймақта сиыр етінің бір килограммы 100 мың сумнан арзан болған жоқ. Егер ақпан айында етті 70–80 мың сум шамасында табуға болатын болса, қазір ең қымбат ет Ферғана облысында — 126 972 сум, ал ең арзаны Қарақалпақстан Республикасында — 103 549 сум деп тіркелген.
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