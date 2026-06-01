Бүгіннен бастап күшіне енген маңызды жаңалықтар
Өзбекстан заңнамасында 2026 жылғы 1 маусымнан бастап бірқатар жаңалықтар мен өзгерістер күшіне енеді. Олар энергетика, салық, құрылыс, кәсіпкерлік, кеден, фармацевтика және басқа да салаларды қамтиды. Төменде осы күннен бастап қолданысқа енетін негізгі жаңалықтармен танысыңыз.
Электр энергиясы мен табиғи газ үшін жаңа тарифтер қолданылады
Өзбекстанда электр энергиясы мен табиғи газдың жаңартылған тарифтері енгізіледі. Үкімет шешіміне сәйкес, халық үшін қолданыстағы сараланған тариф жүйесі сақталады.
Қарапайым тұрмыстық тұтынушылар үшін айына 200 кВт сағатқа дейінгі электр энергиясы 650 сумнан, жылыту маусымында 500 текше метрге дейін және басқа маусымдарда 100 текше метрге дейінгі табиғи газ 1 100 сумнан есептеледі. Белгіленген көлемнен жоғары тұтыну үшін жоғарылатылған тарифтер күшінде қалады.
ҚҚС және табыс салығына өту шегі арттырылады
Президент жарлығына сәйкес, 1 маусымнан бастап салық салудың жалпыға бірдей тәртібіне өту үшін белгіленген шекті мөлшер базалық есептеу шамасының он екі мың еселенген мөлшеріне тең деп белгіленді.
Қолданыстағы 1 миллиард сумдық лимит 2019 жылы енгізілген болатын. Кейінгі жылдары бағаның өсуіне байланысты кейбір кәсіпкерлер осы шекке жақындағанда айналымды жасыру, чек бермеу немесе қызметті бірнеше субъектіге бөлу жағдайларына жүгінетіні атап өтілген.
Кафе мен қонақүйлерде қолма-қол төлемдерге рұқсат етіледі
Қонақүй және қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсететін кәсіпкерлік субъектілеріне алкоголь және темекі өнімдерін сатуда қолма-қол ақша қабылдау құқығы қайта қалпына келтіріледі. Жарлыққа сәйкес, алкоголь өнімдері сатып алынғанда цифрлық таңбалау кодтары осы субъектілерде түпкілікті тұтынуға сатылды деп танылады.
Көмір бағасы нарықтық қағидаттар негізінде қалыптасады
Өзбекстанда көмір бағасын мемлекет тарапынан белгілеу тәжірибесін жою жоспарлануда. Ол үшін көмірді мемлекет тарапынан реттелетін әлеуметтік маңызы бар стратегиялық тауарлар тізімінен шығару ұсынылған. Нәтижесінде өнім бағасы сұраныс пен ұсыныс негізінде қалыптасады, ал көмір тұтынушыларға биржалық сауда арқылы сатылады.
Кейбір салықшыларға 100 пайыздық үстемеақы беріледі
Халықаралық сертификаты және біліктілік деңгейі бар салық қызметінің қызметкерлеріне лауазымдық жалақысының 100 пайызы мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы төленеді. Қосымша төлемдер Салық комитетінің арнайы қорының қаражаты есебінен қаржыландырылады.
Кафе мен мейрамханаларда қысқа мерзімді ресми жұмысқа қабылдау мүмкін болады
Енді кафе мен мейрамханалар қызметкерлерді жеңілдетілген тәртіппен, тіпті бір күндік немесе 7 күндік мерзімге де ресми түрде жұмысқа қабылдай алады. Бұл бастама шағын бизнес субъектілері үшін неғұрлым қолайлы экономикалық және әкімшілік орта құруға бағытталған.
Угам өзені бойындағы құрылыстарға шектеу қойылады
Угам өзенінің жағалау маңындағы аумақтар мен суды қорғау аймақтарында экологиялық тепе-теңдікке теріс әсер етуі мүмкін кез келген құрылысқа, жер жұмыстарына және жасанды құрылыстар салуға тыйым салынады. Сондай-ақ, өзен алабы мен оның салаларында гидротехникалық және гидроэнергетикалық нысандар салуға да рұқсат берілмейді.
Құрылыс саласында жауапкершілік күшейтіледі
1 маусымнан бастап техникалық немесе авторлық қадағалаудағы құрылыс нысандарында өрескел заң бұзушылықтар анықталса, мердігер ұйыммен қатар қадағалаушыларға қатысты да қатаң шаралар қолданылады. Сонымен қатар, құны 3 миллиард сумнан асатын кейбір нысандардың құрылысы онлайн камералар арқылы бақыланады.
Жазасын өтеп жатқан жастар цифрлық мамандықтарға оқытылады
Ташкент, Науаи және Қашқадария облыстарындағы жазаны атқару мекемелерінде жас сотталғандарды заманауи цифрлық мамандықтарға оқыту жүйесі жолға қойылады. 8–12 айлық курстарға қатысқандарға электронды сертификаттар беріледі.
Сыбайлас жемқорлық қаупі жоғары қызметкерлер диагностикадан өтеді
Кейбір инспекцияларда сыбайлас жемқорлық қаупі жоғары деп бағаланған міндеттерді орындап жатқан қызметкерлер және осы лауазымдарға үміткерлер арнайы диагностикадан өткізіледі.
Егер нәтижесі бойынша сыбайлас жемқорлыққа тұрақтылық деңгейі төмен деп танылса, қызметкер басқа лауазымға ауыстырылады.
Фармацевтика саласы үшін жаңа жеңілдіктер енгізіледі
Дәрілік заттарды өндірушілерге халықаралық GMP сертификаттарын алу және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қайта біліктілікті арттыру процестеріне байланысты шығындардың бір бөлігі өтеліп беріледі.
Сондай-ақ, елде әлі өндірілмейтін дәрілік заттар мен медициналық жабдықтарды өндірушілерге де қаржылық көмек бөлінеді.
Таңбалау кодтары серіктес мемлекеттерде де танылады
Өзбекстан мен серіктес мемлекеттер арасында су және салқын сусындарға қолданылатын цифрлық таңбалау кодтарын өзара тану жүйесі іске қосылады. Бұл өнімдердің қозғалысын бақылауға және заңсыз айналымның алдын алуға қызмет етеді.
Кедендік төлемдерді кейінге қалдыру мүмкіндігі жасалады
Кәсіпкерлік субъектілері үшін кедендік төлемдерді 120 күнге дейін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу мүмкіндігі беріледі.
Сонымен бірге, кедендік аудит «кеңесші–аудитор» қағидаты негізінде жүзеге асырылып, кәсіпкерлерге анықталған кемшіліктерді өз бетінше жою мүмкіндігі жасалады.
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