Мемлекеттік мекемелердің экологиялық тиімділігі жаңаша бағаланады
Жаһандық климаттың өзгеруі және қоршаған ортаны қорғау бүкіл әлемдегідей біздің елімізде де басты міндеттердің біріне айналуда. Өзбекстанда мемлекеттік басқару және жергілікті билік жүйесін түбегейлі «жасылдандыру» мақсатында жаңа, бірегей бақылау тетігін енгізу бастамасы көтерілді. Енді министрліктер, ведомстволар мен әкімдіктердің қызметі олардың табиғатқа деген көзқарасы мен ресурстарды қаншалықты үнемдейтініне қарай арнайы рейтинг арқылы бағаланатын болады.
Бұл жүйе мемлекеттік мекемелерді неғұрлым ұтымды және жерге деген сүйіспеншілікпен жұмыс істеуге ынталандыратыны сөзсіз. Парақшамыздан алыстамаңыз, талқылауға қойылған үкімет қаулысы жобасының ең қызықты тұстары, «жасыл кеңсе» қағидаттары және мекемелердің қандай санаттарға бөлінетіні туралы толық ақпарат береміз!
«Жасыл рейтинг» және оны кім бақылайды?
Үкіметтің талқылауға қойылған жаңа қаулы жобасына сәйкес, республикалық және жергілікті деңгейдегі барлық атқарушы билік органдарының экологиялық тиімділігі үнемі бақылауда болады. Осы жаңа рейтинг жүйесін жүргізу және бақылау жауапкершілігі Экология және климаттың өзгеруі ұлттық комитеті мойнына жүктелуде.
Ең бастысы, бұл үдерісте ашықтық толық қамтамасыз етіледі:
Ашық деректер: Әрбір ұйымның жинаған ұпайлары мен қол жеткізген нәтижелері жыл сайын комитеттің ресми сайтында жарияланып отырады.
Арнайы платформа: Кең жұртшылық үшін барлық көрсеткіштер жаңадан құрылатын greencities.uz электрондық платформасына орналастырылады. Мұнда кез келген азамат өз аймағындағы әкімдіктің немесе министрліктің «жасыл» деңгейін бақылай алады.
Мемлекеттік мекемелердегі «жасыл кеңсе» төңкерісі
Бұл жоба тек құрғақ бағалаудан тұрмайды, ол мемлекеттік мекемелердің күнделікті жұмыс стилін түбегейлі өзгертуді көздейді. Мекемелерде заманауи «жасыл кеңсе» қағидаттарын орнықтыру үшін бірқатар маңызды шаралар жүзеге асырылады.
Мекемелер ішінде жүзеге асырылатын негізгі өзгерістермен төмендегі кесте арқылы танысуға болады:
Тәртіп және қағидаттар
Жүзеге асырылатын нақты шаралар
Цифрландыру және үнемдеу
Қағазбастылықты тоқтату, қағаз шығынын күрт қысқарту және электрондық құжат айналымы жүйесін барынша кеңейту.
Инновациялық технологиялар
Мекеме ғимараттарында су мен энергияны үнемдейтін заманауи құрылғыларды орнату, бөлмелерде қалдықтарды түрлеріне қарай сұрыптауды жолға қою.
Баламалы энергия көздері
Мемлекеттік ұйымдар ғимараттарына күн панельдері мен басқа да жаңартылатын энергия құрылғыларын орнату арқылы экологиялық таза қуатты пайдалану.
Қызметкерлерді белсендіру
Табиғатты қорғау бастамаларында белсенді қызметкерлерді қаржылай және моральдық тұрғыдан ынталандыру, экологиялық өлшемдерді жұмыс тиімділігі көрсеткіштеріне (KPI) енгізу және жыл сайын «жасыл есеп» дайындау.
Бағалаудың басты өлшемдері: Мекемелердің жұмысы жай ғана сырттай бақыланбайды. Экологиялық тиімділікті анықтауда табиғи байлықтарды тиімді пайдалану, «жасыл экономика» ережелерін өмірге енгізу, цифрлық технологияларды қолдану және қызметкерлер арасында экологиялық насихаттың қаншалықты дұрыс жолға қойылғаны басты өлшем болып табылады.
Үш санат: Кім қай орынға ие болады?
Жүргізілген байыпты талдаулар мен жинақталған ұпайлар қорытындысы бойынша, республикамыздағы барлық мемлекеттік органдар өз қызметінің нәтижесіне қарай үш негізгі тиімділік тобына бөлінеді:
Жоғары тиімділік санаты — Энергия мен суды барынша үнемдеген, «жасыл кеңсе» ережелерін толық сақтаған үлгілі мекемелер.
Орташа тиімділік санаты — Экологиялық жүйеге назар аударып жатқан, бірақ әлі де кемшіліктері бар ұйымдар.
Төмен тиімділік санаты — Ресурстарды ысырап ететін және экологиялық жаңалықтарды енгізуде артта қалып жатқан құрылымдар.
Бұл жүйенің жолға қойылуы мемлекеттік қызметкерлердің де, қарапайым азаматтардың да экологиялық мәдениетін көтеруге және ана табиғатымызды аялап сақтауға үлкен үлес қосатыны сөзсіз.
Еліміздегі ең қызықты, пайдалы және әлеуметтік өмірімізге қатысты жаңалықтарды бізбен бірге бақылап отырыңыздар, құрметті оқырмандар! Парақшамыздан алыстамаңыздар!
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