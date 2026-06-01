Өзбекстандағы балалар саны жарияланды
Статистика агенттігінің мәліметтеріне сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Өзбекстандағы 0–14 жас аралығындағы балалар саны 11 630 879 адамды құрады. Бұл көрсеткіш ел халқының құрылымында жастар үлесінің жоғары екенін тағы бір мәрте растайды.
Статистикалық деректерге қарағанда, балалар арасында ұлдар саны басым. Атап айтқанда, ұл балалар саны 6 030 736 болса, қыз балалар саны 5 600 143-ке тең болды.
Мұндай демографиялық көрсеткіштер елдегі білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту қажеттілігін арттыра түседі. Әсіресе, мектептер, балабақшалар мен балалардың денсаулығын қолдау жүйесін кеңейту өзекті мәселелердің бірі болып қала береді.
Айта кету керек, Өзбекстан халқы құрамындағы жастар үлесінің жоғары болуы болашақта еңбек нарығы үшін үлкен әлеует жаратады. Сонымен қатар, бұл фактор мемлекеттен ұзақ мерзімді жоспарлауды және тиімді әлеуметтік саясат жүргізуді талап етеді.
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