Жаздың алғашқы аптасында Өзбекстанда ауа температурасы сәл төмендейді
Құрметті отандастар, міне, көптен күткен, күн нұрына бөленген сүйікті жаз мезгілі де елімізге келіп жетті. Синоптиктердің хабарлауынша, осы маусымның алғашқы аптасы еліміздің тұрғындары мен қонақтары үшін күтпеген жағымды сыйлық дайындап қойған. Аптап ыстықтың орнын сәл де болса салқын ауа ағыны басады және кейбір аймақтарымызда көктемнің елесі ретінде қысқа мерзімді жаңбыр жаууы күтілуде.
Жаздың алғашқы күндерін қандай көңіл-күймен қарсы алуымыз ауа райына да байланысты, әрине. Біздің парақшадан алыстамаңыздар, республикамыздың әр түрлі аймақтарында, таулы аймақтарда және астанамызда апта бойы күтілетін климаттық өзгерістер, температура көрсеткіштері және сел қаупі туралы маңызды мәліметтерді назарларыңызға ұсынамыз!
Дүйсенбідегі жағдай және апта ортасындағы салқындық
Бүгін, яғни аптаның алғашқы күні — дүйсенбі күні күндіз отанымыздың басым бөлігінде негізінен құрғақ және ыстық ауа райы болады. Алайда Ташкент облысының кейбір жерлерінде және Ферғана алқабының облыстарында қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Бүгін күндіз ауа температурасы +34…+36 градус шамасында ыстық болса, оңтүстік облыстарымызда күннің ыстығы әлдеқайда жоғары болып, +38…+40 градусқа дейін көтеріледі.
Алайда 2 маусымнан 4 маусымға дейін елімізде жазғы шілде алдында біраз тыныс алу мүмкіндігі туады:
Күннің бірінші жартысы: Түнде және түске дейін аспан ашық болып, негізінен бұлтсыз ауа райы байқалады.
Күннің екінші жартысы: Түстен кейін жергілікті бұлттар пайда болып, кей жерлерде қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай күтілуде.
Температураның төмендеуі: Ең қуаныштысы, осы күндері ауа температурасы біртіндеп төмендеп, күндіз +28…+33 градус шамасында болады. Оңтүстікте болса ыстық сәл басылып, +34…+37 градусты құрайды.
Жұма күні, яғни 5 маусымда республикамыздың басым бөлігінде жауын-шашын тоқтайды. Тек Ферғана алқабының кей жерлерінде ғана найзағаймен қоса қысқа мерзімді жаңбыр жаууы мүмкін. Жалпы ауа температурасы өзгеріссіз қалады.
Шаңды дауылдар, жел жылдамдығы және таулардағы сел қаупі
Жаздың басында табиғат өзінің мінезін де көрсетеді. Апта бойы республика бойынша желдің жылдамдығы әдетте секундына 7–12 метрді құраса да, кей жерлерде бұл көрсеткіш 15–20 метр/секундқа дейін күшеюі күтілуде. Жел күшейген уақытта кейбір аймақтарда шаңды дауылдар көтерілуі мүмкін, сондықтан денсаулыққа назар аудару ұсынылады.
Тау бөктерінде демалуды жоспарлап отырған отандастарымыз үшін маңызды ескерту:
Таулы аймақтардағы жағдай: 1 маусымнан 5 маусымға дейін таулы және тау бөктеріндегі аудандарда кей жерлерде мезгіл-мезгіл қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қатты жауын-шашын салдарынан таулы аймақтарда сел тасқыны орын алу қаупі бар. Сақтық шараларын ұмытпаңыз!
Астанамыз Ташкент қаласында ауа райы қандай болады?
Әсем қаламызда да бұл апта біраз салқын және жағымды өтеді деп болжануда. Апта күндері бойынша көрсеткіштермен төмендегі арнайы кесте арқылы толығырақ таныса аласыз:
Күндер
Күтілетін ауа райы және температура
Жел жылдамдығы және шаңды дауыл
1 маусым (дүйсенбі)
Күннің екінші жартысында қысқа мерзімді көктемгі жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Температура біраз ыстық: +34…+36 градус.
Жел жылдамдығы әдеттегі 3–8 метр/секундтан мезгіл-мезгіл 10–15 метр/секундқа дейін күшейеді.
2–4 маусым күндері
Күннің екінші жартысында қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Температура айтарлықтай төмендеп, +29…+31 градусқа дейін түседі.
Қаланың кей жерлерінде қатты желден кейін шаңды дауылдар болуы мүмкін.
5 маусым (жұма)
Аптаның соңында жауын-шашын күтілмейді, аспан ашылады. Күндіз ауа температурасы сәл көтеріліп, +31…+33 градус жылы болады.
Жел өз бағытында соғуын жалғастырады.
Көріп отырғаныңыздай, жаздың алғашқы аптасы өзінің салқын ауасымен және жаңбырлы күндерімен бізді аптап ыстықтан сақтап тұрады. Бұл жақындармен серуендеу және жағымды әңгімелесу үшін таптырмас мүмкіндік!
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