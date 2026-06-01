Өзбекстанда ғылыми дәреже алу процесі жеңілдетіледі

·92·Өзбекстан
Өзбекстанда ғылыми дәреже алу процесі жеңілдетіледі

Президент жарлығына сәйкес, 2027 жылдан бастап Өзбекстанда ғылыми дәреже алу тәртібінде айтарлықтай жеңілдіктер енгізіледі. Оған сәйкес, PhD және DSc ғылыми дәрежелерін алу барысындағы кейбір артық талаптар кезең-кезеңімен жойылады.

Атап айтқанда, ендігі кезекте шет тілінен міндетті емтихан тапсыру, авторефератты жеке басып шығару, монография жариялау және Жоғары аттестаттау комиссиясы (ЖАК) тарапынан өткізілетін кейбір сараптама процестері талап етілмейді.

Сондай-ақ, шетелдік мемлекеттерде ғылыми дәреже алған ғалымдардың дипломдары Өзбекстанда қосымша рәсімдерсіз, тікелей танылатыны белгіленді. Бұл ғалымдар үшін артық бюрократиялық кедергілерді қысқартады.

Жауапты тұлғалардың пікірінше, бұл өзгерістер ғылым жүйесін одан әрі жеңілдетуге, ғылыми қызметке жас кадрларды кеңінен тартуға және зерттеушілер үшін қолайлы жағдай жасауға қызмет етеді.

Жаңа тәртіп ғылыми зерттеулер сапасын арттыруға және халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге де оң әсер етеді деп күтілуде.

ӨзбекстанҒылымБілімPhDDSc
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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