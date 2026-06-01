АҚШ-тағы рекордтық шара: Мэрилин Монроның 100 жылдығына орай жаппай «жандану»
АҚШ-та аты аңызға айналған актриса Мэрилин Монроның туғанына 100 жыл толуына орай ерекше шара ұйымдастырылды. Салтанатты рәсімге 1034 қатысушы қатысып, бір мезетте актрисаның танымал бейнесін сомдады.
Шараға ерлер мен әйелдер қатысып, Мэрилин Монроның стилін, шаш үлгісін, киіну мәнерін және өзіне тән сахналық бейнесін қайта жаңғыртты. Ақ көйлектер, классикалық макияж және әйгілі «Голливуд» стилі шараға ерекше атмосфера сыйлады.
Ұйымдастырушылар бұл жобаны тек еске алу шарасы ғана емес, сонымен қатар әлемдік кино тарихына деген құрмет ретінде өткізілгенін атап өтті. Қатысушылар мұндай жаппай перформанс арқылы Мэрилин Монро бейнесінің әлі күнге дейін бүкіл әлемде қаншалықты танымал екенін көрсетуді мақсат еткендерін айтты.
Бұл шара өзінің бірегейлігімен көрермендер мен әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудырып, рекордтық қатысушы санымен назар аударды.
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