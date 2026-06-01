Самарқанд жоғары білім беру жүйесіндегі реформа: 4 ЖОО қайта құрылады
Еліміздің білім беру жүйесін түбегейлі дамыту, ірі аймақтарда жоғары білікті кадрлар даярлау сапасын жаңа деңгейге көтеру жолында тарихи қадамдар жасалуда. Құрметті Президентіміз қол қойған «Самарқанд облысындағы жоғары білім беру ұйымдарының қызметін одан әрі жетілдіру шаралары туралы» жаңа ресми қаулы облыстың ғылым әлемінде үлкен өсу мен жаңару кезеңін бастап берді. Осы құжат негізінде көне және әрдайым жас Самарқанд жеріндегі бірқатар беделді жоғары оқу орындары оңтайландырылып, олардың негізінде заманауи университеттер мен ірі білім ошақтары бой көтеретін болды.
Көрікті өлкеміздің ертеңі болған білімге құштар жастар мен құрметті ұстаздар үшін бұл нағыз қуанышты жаңалық! Парақшамыздан алыстамаңыздар, облыстағы қай жоғары оқу орындары өзара біріктіріліп жатқаны, құрылып жатқан жаңа техникалық университет, шетелге жіберілетін ғалымдар және озық инженерлік мектептің егжей-тегжейлерімен сізді егжей-тегжейлі таныстырамыз!
ЖОО трансформациясы: Қай ошақтар біріктірілуде?
Мемлекет басшысының қаулысына сәйкес, білім беру саласындағы ішкі мүмкіндіктерді кеңейту және басқару тиімділігін арттыру мақсатында Самарқандтағы бірқатар жетекші білім беру мекемелерінің құрамында келесі реформалар жүзеге асырылады:
Жаңа техникалық университет: Әйгілі Самарқанд мемлекеттік сәулет-құрылыс университетінің негізінде мүлдем жаңа және заманауи Самарқанд мемлекеттік техникалық университеті құрылады.
Ақпараттық технологиялар бағыты: Цифрлық әлем талаптарына бейімделу мақсатында, Ташкент ақпараттық технологиялар университетінің (ТАТУ) Самарқанд филиалы облыстың бас жоғары оқу орны — Самарқанд мемлекеттік университетінің (СамМУ) құрамына толық қосып алынады.
Педагогика саласындағы жаңару: Самарқанд мемлекеттік педагогикалық институтына СамМУ-дың Үргіт филиалы біріктіріледі. Осы ошақ негізінде енді педагогикалық институттың арнайы Үргіт факультеті өз қызметін бастайды.
Экономикалық білімнің бірігуі: Самарқанд экономика және сервис институтының құрамына Ташкент мемлекеттік экономика университетінің (ТМЭУ) Самарқанд филиалы енгізіледі және экономист кадрлар бір жерде даярланады.
Халықаралық тәжірибе және шетелдік тағылымдамалар кезеңі
Осы құжатта тек ғимараттарды немесе атауларды өзгерту емес, ең бастысы — білім сапасы мен ғылыми әлеуетті әлемдік деңгейге көтеру бас мақсат етіп белгіленген.
Осы мақсатта, 2026/2027 оқу жылынан бастап жаңа жүйеге өтіп жатқан осы жоғары білім беру мекемелерінің профессор-оқытушылары, ғылым жанашырлары мен докторанттары әлемнің ең жетекші және беделді жоғары оқу орындарына, халықаралық ғылыми-зерттеу орталықтарына біліктілікті арттыру және ғылыми тағылымдамадан өту үшін мемлекет тарапынан жіберіледі. Бұл студенттерімізге жаһандық стандарттар негізінде дәріс алуға мүмкіндік береді.
Болашақ технологиясы: Инженерлік мектеп құрылады
Облыста техникалық және технологиялық бағыттарды заманауи идеялар негізінде дамыту үшін маңызды іргетас қалануда. Қаулыда келтірілген перспективалық жоспарға сәйкес, 2027/2028 оқу жылынан бастап жаңадан құрылып жатқан Самарқанд мемлекеттік техникалық университеті жанынан мүлдем бірегей Интеллектуалды су технологиялары озық инженерлік мектебі өз есігін ашады.
Реформа бағыты
Қыркүйек 2026 жылдан бастап
Қыркүйек 2027 жылдан бастап
Ғылыми әлеует және тәжірибе
Профессор-оқытушылар мен докторанттар жетекші шетелдік мемлекеттерге біліктілікті арттыруға жіберіледі.
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Инновациялық технологиялар
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Интеллектуалды су технологиялары озық инженерлік мектебі жұмысын бастайды.
Ғылым болашағы: Бұл тарихи реформалар жақын жылдар ішінде Самарқандты тек еліміздің ғана емес, бүкіл Орталық Азияның ең ірі және заманауи ғылым, технология және ағарту орталықтарының біріне айналдыратыны сөзсіз.
Жаңадан құрылып жатқан университеттер, кеңейіп жатқан білім ошақтары және шетелге жол алған жас ғалымдарымызға осы қайырлы және құрметті жолда үлкен табыстар тілейміз! Самарқанд жастарын осы тамаша мүмкіндіктермен шын жүректен құттықтаймыз!
Еліміздің білім беру жүйесіндегі ең өзекті, қуанышты және сенімді реформа жаңалықтарын бізбен бірге бақылауда болыңыздар, құрметті оқырмандар!
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