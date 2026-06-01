Өзбекстан делегациясы Венадағы БҰҰ конференциясында тарихи баяндама жасады
Жаһандық қауіпсіздік пен құқық тәртібін қамтамасыз ету мәселесінде әлем жұртшылығының назары Австрия астанасына ауды, құрметті оқырмандар! Бүгін Вена қаласында халықаралық аренадағы ең ірі және ықпалды платформа — БҰҰ-ның Қылмыстың алдын алу және қылмыстық сот төрелігі жөніндегі комиссиясының 35-ші жоғары деңгейдегі сессиясы өз жұмысын бастады. Жер шарының 175 елінен 1,5 мыңнан астам жоғары лауазымды мемлекет қайраткерлері, министрлер мен жетекші халықаралық сарапшыларды жинаған бұл ірі саммит Жаңа Өзбекстан дипломатиясы мен мемлекеттік саясаты үшін шынымен жаңа, даңқты тарихи бетті ашты.
Отанымыздың халықаралық аренадағы беделінің қаншалықты өсіп жатқанын және әлем көшбасшыларының мойындауы туралы білгіңіз келе ме? Парақшамыздан алыстамаңыздар, Вена саммитінде елімізге көрсетілген теңдессіз құрмет, Президент Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева бастаған Өзбекстан делегациясының алғашқы тарихи сөзі және өзекті бастамалардың егжей-тегжейімен сіздерді жақыннан таныстырамыз!
Әлемдік қауымдастықтың абсолютті мойындауы және жоғары құрметі
Венадағы халықаралық конференцияда Өзбекстан өкілдеріне көрсетіліп жатқан ерекше құрмет жайдан-жай емес. Бұл — Құрметті Президентіміз Шавкат Мирзиёев жүргізіп жатқан алысты болжайтын дана стратегиялық реформалардың, қоғамда адам қадір-қасиетін ұлықтауға бағытталған халықшыл саясаттың және еліміздің алға тартып жатқан белсенді халықаралық бастамаларының әлемдік деңгейде толық және бірауыздан мойындалғанының жарқын нәтижесі.
Қуаныштысы сол, осы жылдың сәуір айында еліміз өз тарихында тұңғыш рет осы беделді БҰҰ Комиссиясының ресми мүшелігіне қабылданған болатын. Ал бүгін конференцияның ашылу бөлімінде Өзбекстан делегациясы барлық қатысушы мемлекеттер ішінде бірінші болып Ұлттық баяндамамен мінберге шақырылды! Бүкіл әлем өкілдерінің алдында бірінші болып сөз бастау Отанымыз үшін үлкен мәртебе!
Адам құқықтары және әділдік өлшемдері: Саида Мирзиёеваның сөзі
Саммитте Президент Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева бастаған Өзбекстан делегациясы елімізде соңғы жылдары жүзеге асырылып жатқан түбегейлі өзгерістерге тоқталды. С. Мирзиёева өз сөзінде Жаңа Өзбекстанда сот төрелігі жүйесін нығайту, әйелдер мен балалардың құқықтарын заңды қорғау, қылмыстың ерте алдын алу (профилактикасы) және өсіп келе жатқан жас ұрпақты жан-жақты қолдау бағытындағы жетістіктерді ерекше атап өтті.
Саида Мирзиёеваның Вена мінберіндегі қатаң үндеуі: «Біз өмір сүріп жатқан заманда киберқылмыс, сыбайлас жемқорлық және отбасылық зорлық-зомбылық сияқты кеселдер ешқандай шекара білмейді. Сол себепті, бұл жаһандық қауіптерге қарсы тек ашық және шынайы диалог, өзара тәжірибе алмасу және берік халықаралық ынтымақтастық байланыстарын орнату арқылы ғана бірлесіп тиімді күресе аламыз».
Жаһандық қауіптерге қарсы күрестің басым бағыттары
Бүгінгі таңда әлем жұртшылығы бірлесіп шешім табуы керек негізгі мәселелер және Өзбекстанның бұл бағыттағы қатаң ұстанымы келесі талдамалық кестеде айқын көрініс тапқан:
🌐 Қауіпсіздікке қатерлер
🛠️ Күресу әдістері
🎯 Күтілетін нәтиже
Киберқылмыс (цифрлық алаяқтық)
Заманауи IT-технологиялар арқылы халықаралық тәжірибе алмасу.
Виртуалды кеңістікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Сыбайлас жемқорлық (адам факторы)
Мемлекеттік органдар қызметінде ашықтық пен диалогты күшейту.
Қоғамда әділдік пен сот төрелігінің үстемдігі.
Отбасылық зорлық-зомбылық
Әйелдер мен балалардың құқығын қорғайтын заңнаманы қатаңдату.
Зорлық-зомбылықтан ада, салауатты әлеуметтік орта.
Иә, құрметті отандастар, Өзбекстанның БҰҰ-дай беделді ұйымның жоғары мінберінен жаһандық мәселелерге шешім ұсынып, өз тәжірибесімен бөлісуі бәрімізді мақтаныш сезіміне бөлейді. Елімізде адам құқықтары мен әділдікті орнату жолындағы реформалар әлем жұртшылығы тарапынан қолдау табуда.
Отанымыз дипломатиясының халықаралық аренадағы тарихи жеңістерін, әлемдік қауымдастықтағы орнын және ең өзекті, қуанышты жаңалықтарды бізбен бірге бақылаңыздар, құрметті оқырмандар!
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