«Хит» әндердің авторларына үлкен назар: жаңа жеңілдіктер жарияланды
Президент Шавкат Мирзиёев мәдениет және өнер өкілдерімен кездесуде өлеңдері танымал әндерге айналған ақындарды, жазушылар мен драматургтерді қолдауға бағытталған жаңа бастамаларды жариялады.
Атап өтілгендей, енді мұндай шығармашылық иелері мемлекет тарапынан жүйелі түрде ынталандырылады. Атап айтқанда, оларға жыл бойы ай сайын 5 миллион сум көлемінде қаламақы төленеді. Бұл шығармашылық адамдарының тұрақты қызмет етуіне қызмет етеді.
Сонымен қатар, оларға Өзбекстан бойынша ұшақ, пойыз және қоғамдық көліктерді тегін пайдалану құқығы беріледі. Мамандандырылған медициналық орталықтарда емделу шығындары толығымен мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі.
Сондай-ақ, бұл авторлар үшін арнайы шеберлік мектептері мен шығармашылық үйлері ұйымдастырылып, олардың тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізу мүмкіндігі кеңейтіледі.
Тағы бір маңызды жаңалық — Өзбекстанда жыл сайын өтетін «Ұлттық шығармашылық иелері құрылтайы» аясында жылдың үздік авторлары іріктеліп, арнайы марапатталады. Бұл ұлттық мәдениет пен өнердің дамуына жаңа серпін береді деп күтілуде.
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