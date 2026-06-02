Президент шешімімен жастарға 100 млн сумға дейін жеңілдетілген несиелер беріледі

·137·Өзбекстан
Президент шешімімен жастарға 100 млн сумға дейін жеңілдетілген несиелер беріледі

Жастарды қолдау мақсатында 100 миллион сумға дейін жеңілдетілген несиелер бөлінеді. Бұл бойынша Президенттің PQ–210-санды қаулысы қабылданды.

Қаулыға сәйкес, «Aloqabank» тарапынан «Жастар бизнесі» бағдарламасы аясында 31 жасқа толмаған азаматтарға 7 жылға дейінгі мерзімге несие беріледі. Негізгі қарыз үшін 1 жылға дейін, пайыздық төлемдер үшін 3 айға дейін жеңілдікті кезең белгіленеді.

Жеңілдетілген микроқарыздар сақтандыру полисі немесе үшінші тұлғаның кепілдігі негізінде бөлінеді. Шет тілін, цифрлық технологияларды және заманауи мамандықтарды үйрену үшін 20 миллион сумға дейін қаражат берілуі мүмкін.

Сондай-ақ, әлеуметтік желілер маркетингі, мобилография, фрилансерлік, онлайн-дүкен және өзін-өзі жұмыспен қамту жобалары үшін 50 миллион сумға дейін несие бөлінеді.

Тігіншілік, үй шаруашылығы, қайта өңдеу және өнім дайындау жобалары үшін де 50 миллион сумға дейін қаражат беру көзделген. Наубайхана және тәттілер дайындау мен сату бағыттары үшін 100 миллион сумға дейін жеңілдетілген микроқарыз бөлінеді.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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