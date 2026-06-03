Өзбекстан мен Гонконг арасында жаңа әуе рейстері ашылуы мүмкін
Еліміздің туристік әлеуеті мен қайталанбас сұлулығы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарында қалуда. Бұл жолы Гонконгтың ең жетекші және беделді медиа басылымдарының бірі саналатын Now.com порталы Өзбекстан мен Гонконг арасындағы туристік байланыстардың жарқын болашағына арналған ауқымды талдау материалын жариялады. Бұл мақалада Өзбекстан Туризм комитетінің төрағасы Абдулазиз Аққұловтың эксклюзивті және құнды сұхбаты да қамтылған.
Аталған материалда екіжақты қатынастарды жаңа деңгейге көтеретін тамаша жоспарлар мен инвесторлар үшін жасалған теңдессіз мүмкіндіктер ашып көрсетілген.
Ташкент пен Гонконгты байланыстыратын жаңа әуе жолдары
Сұхбатта хабарланғандай, қазіргі уақытта тараптар жанкүйерлер мен туристер үшін үлкен қолайлылық тудыратын Гонконг пен Ташкент қалалары арасында тікелей жаңа әуе қатынасын ашу мүмкіндіктерін белсенді талқылауда. Сонымен қатар, балама нұсқа ретінде Гонконгтан Бангкок (Тайланд) арқылы Өзбекстанға транзиттік әуе бағытын ашу мәселесі де егжей-тегжейлі қарастырылуда. Бұл шығыстық туристердің елімізге келуін айтарлықтай жеңілдетеді.
Комитет басшысы Абдулазиз Аққұловтың атап өтуінше, Өзбекстан өткен жылы 11,7 миллион шетелдік қонақты қабылдады. Мемлекетіміздің алға қойған үлкен мақсаттарына сәйкес, 2030 жылға қарай елімізге келетін туристер ағынын 20 миллион адамға жеткізу жоспарлануда.
Инвесторлар үшін алтынға бергісіз жеңілдіктер мен субсидиялар
Гонконг басылымы ерекше атап өткендей, Орталық Азия аймағында халық саны бойынша ең ірі мемлекет болып табылатын Өзбекстан соңғы жылдары экономикалық өсу қарқынын тұрақты түрде шамамен 6% деңгейінде ұстап келеді. Сондықтан еліміз қарапайым туристерді ғана емес, ірі шетелдік инвесторларды да магниттей өзіне тартуда.
Қазіргі уақытта қонақүй бизнесі мен туристік инфрақұрылымға инвестиция салып жатқан кәсіпкерлерге мемлекетіміз тарапынан төмендегідей ауқымды қаржылық көмек пен ынталандыру шаралары ұсынылуда:
4 жұлдызды қонақүйлер үшін: салынған әрбір нөмір есебінен инвесторларға 5 000 доллар көлемінде субсидия қайтарылады.
3 жұлдызды қонақүйлер үшін: әрбір нөмір үшін мемлекет тарапынан 3 500 доллар көлемінде қаражат бөлінеді.
Салық демалыстары: Қонақүй ресми түрде пайдалануға берілген күннен бастап, инвесторлар 7 жылға дейінгі мерзімге бірқатар салық төлемдерінен босатылады.
Гонконг азаматтары үшін қолайлы визалық режим
Жақсы жаңалықтар мұнымен бітпейді. Материалда Гонконг тұрғындары үшін Өзбекстанға келудің визалық тәртібі де толық түсіндірілген. Оған сәйкес, Гонконг азаматтары елімізде ешқандай визасыз 10 күнге дейін еркін саяхаттай алады. Егер олар саяхатты ұзартқысы келсе, заманауи электронды виза (e-visa) жүйесі арқылы 30 күнге дейін болу құқығына ие болады. Қажет болған жағдайда, бұл электронды визаның мерзімін үйден шықпай-ақ, интернет арқылы онлайн режимінде ұзарту мүмкіндігі де қарастырылған.
Еліміз туризмінің осы тамаша қадамдарын және халықаралық аренадағы жаңа рейстерін Zamin парақтарында бізбен бірге бақылаңыз!
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