Өзбекстан Ауғанстанға ауыл шаруашылығы тұқымдарын жеткізді
Тату көршілік және өзара көмек байланыстары әрқашан еліміздің сыртқы саясатының жарқын үлгісі болып келген. Өзбекстан тарапы ауған халқына кезекті үміт пен ізгілікке толы көмек қолын созды. Еліміз Ауғанстанның диқандары мен фермерлерін, сондай-ақ аграрлық ұйымдарын белсенді қолдау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарының ең таңдаулы және жоғары сапалы тұқымдарын қайтарымсыз көмек ретінде жеткізді. Ресми тұлғалар бұл гуманитарлық қадамның көршілес елде азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуда және жергілікті егіншілікті жаңа деңгейге көтеруде маңызды рөл атқаратынын күтуде.
Бұл игі бастама Өзбекстан Ауыл шаруашылығы министрлігі жанындағы Тұқым шаруашылығын дамыту орталығы тарапынан сәтті жүзеге асырылып, тұқым қорлары ауған тарапына салтанатты түрде табысталды.
Климатқа төзімді тонналаған таңдаулы өнімдер
Ұсынылған қайтарымсыз көмек жай ғана өнім емес, жергілікті климаттық жағдайларға толық бейімделген, сынақтан өткен және арнайы сертификаты бар ең таңдаулы тұқымдар болып табылады.
Дақыл түрі
Көлемі және сапасы
Мақсаты
Мақта тұқымы
20 тонна
Климат құбылыстарына төзімді
Күріш тұқымы
20 тонна
Жоғары өнімді және сертификатталған
Көкөніс және бақша дақылдары
500 килограмм
Ең жоғары сұрыпты таңдаулы тұқымдар
Сала мамандарының нақтылауынша, бұл практикалық сыйлық Ауғанстанда ішкі нарықты сапалы өнімдермен толтыруға, ауылдық жерлерде тұратын халықты тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге және аграрлық салаға заманауи, инновациялық технологияларды енгізуге қызмет етеді.
Өңірлік тұрақтылық және үлгілі көршілік
Сонымен қатар, бұл асыл қадам Өзбекстан мен Ауғанстан арасындағы ауыл шаруашылығы саласындағы байланыстарды жаңа, одан да берік негізге құруға бағытталған. Екіжақты аграрлық ынтымақтастық тек экономикалық өсімге ғана емес, сонымен қатар бүкіл Орталық Азия өңіріндегі бейбітшілік, тыныштық және экономикалық дамуға оң әсерін тигізеді.
Халықаралық сарапшылар мен саяси шолушылардың пікірінше, Өзбекстанның бұл жолғы практикалық көмегі шынайы тату көршілік қағидаттары мен екі халықтың мүддесіне қызмет ететін бауырмал қатынастардың ең жарқын үлгілерінің бірі болып табылады.
Көршілес елдегі егіншілік маусымына береке тілей отырып, өңіріміздегі ең маңызды және қызықты оқиғалардың барысын Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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