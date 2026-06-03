Сәуір айына 143,6 млрд сом кешбэк бекітілді
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Салық комитеті 2026 жылғы сәуір айында жүзеге асырылған сатып алулар бойынша кешбэк төлемдерінің негізгі бөлігін бекітті.
Ресми мәліметтерге сәйкес, 6,5 миллионнан астам азаматқа жалпы сомасы 143,6 миллиард сом болатын кешбэк қаражатын төлеуге рұқсат етілді.
Азаматтар бекітілген қаражатты «Soliq» мобильді қосымшасы арқылы өз банк карталарына аударып ала алады. Ол үшін қосымшада Face ID арқылы тұлғаны растау қажет.
Қалған кешбэк қаражаттары кәсіпкерлердің салық есептілігін тапсыруына, қателердің жойылуына және берешектердің өтелуіне қарай кезең-кезеңімен бекітіледі.
Қолданыстағы тәртіпке сәйкес, бір айда 24 миллион 720 мың сомға дейінгі сатып алуларға кешбэк есептеледі. Ең жоғары кешбэк мөлшері 247 мың 200 сомды құрайды.
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