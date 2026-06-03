Өзбекстан бензин импортын күрт арттырды

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Өзбекстан бензин импортын күрт арттырды

2026 жылдың қаңтар–сәуір айларында Өзбекстанға импортталған бензин көлемі 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда екі есеге артты. Бұл туралы Кеден комитеті хабарлады.

Төрт ай ішінде елге жалпы құны 327,1 миллион доллар болатын 568,7 мың тонна бензин әкелінді. Осылайша, бір тонна бензиннің орташа бағасы 575 долларды құрады. Салыстыру үшін, 2025 жылдың осы кезеңінде 163,6 миллион долларға 280,7 мың тонна бензин импортталған болатын.

Статистика комитетінің талдауына сәйкес, елдегі бензин өндіру көлемі де өсуде. Атап айтқанда, қаңтар–сәуір айларында 417,5 мың тонна бензин өндіріліп, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 27,5 мың тоннаға (7%-ға) артық.

Анықтама үшін: 2025 жылдың қыркүйегінен бастап Өзбекстанда Аи-80 маркалы бензинді өндіру және биржалық сауда арқылы сату тоқтатылды. «Өзбекнефтегаз» жоғары октанды (Аи-92) бензин өндіруге кезең-кезеңімен көшіп жатқанын мәлімдеді.

ӨзбекстанӨзбекнефтегазКеден комитетіСтатистика комитеті
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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