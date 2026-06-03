Елдегі еңбекке қабілетті халық саны

·54·Өзбекстан
Елдегі еңбекке қабілетті халық саны

Ұлттық статистика комитетінің мәліметтері бойынша, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдаймен Өзбекстанның тұрақты халқы 38,2 миллион адамды құрады.

Оның ішінде еңбекке қабілетті жастағы халық саны 21,3 миллион адамға жетті. Бұл жалпы халықтың 55,8%-ын білдіреді.

Еңбекке қабілетті жастан кішілер саны 12,3 миллион адамды құрап, жалпы халықтың 32,1%-ын құрады.

Еңбекке қабілетті жастан асқан азаматтар саны 4,6 миллион адамды немесе халықтың 12,1%-ын құрады. Бұл көрсеткіштер елде еңбек нарығына қатыса алатын халық үлесінің жоғары екенін көрсетеді.

ӨзбекстанСтатистика агенттігі
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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