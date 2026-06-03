Ресей Өзбекстан өнімдеріне шектеу енгізбек болды

·89·Өзбекстан
Ресей Өзбекстан өнімдеріне шектеу енгізбек болды

Ресей 30 мамырдан бастап Өзбекстандағы кейбір компаниялардан жеміс-көкөніс өнімдерін экспорттауды тоқтататынын хабарлады. Алайда «Россельхознадзор» көп ұзамай бұл хабарламаны ресми сайтынан алып тастады. Бұл туралы «РБК» басылымы жазды.

Бұған дейін ведомство бірқатар өзбекстандық кәсіпорындардың фитосанитариялық ережелерді ең көп бұзатынын мәлімдеп, олардың өнімдеріне 30 мамырдан бастап шектеулер енгізілетінін жариялаған болатын.

Шешім Ресейде фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және карантиндік өнімдерді жеткізудегі сәйкессіздіктермен түсіндірілді. Бірақ кейіннен «Россельхознадзор» бұл ақпараттың күшін жойып, хабарламаны сайтынан өшіріп тастады.

Сонымен қатар, ресейлік тарап Өзбекстаннан жеміс-көкөніс өнімдерін қауіпсіз және үздіксіз жеткізу механизмін әзірлеу бойынша техникалық келіссөздердің жалғасып жатқанын хабарлады.

Анықтама үшін: Ресей 30 мамырдан бастап Арменияның да бірқатар жеміс-көкөніс өнімдеріне шектеулер енгізді. Кейінірек бұл тізімге картоп, баклажан, алма, алмұрт, айва және кептірілген жемістер қосылды.

Армения премьер-министрі Никол Пашинян экспорттаушыларға мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілетінін және жаңа нарықтарды табуға көмек берілетінін мәлімдеді.

Ресей үкіметі соңғы уақытта Арменияның Батыс елдерімен және Еуропалық Одақпен жақындасуына сын көзқараспен қарап келеді.

РесейӨзбекстанРоссельхознадзорАрменияНикол ПашинянЕуропалық одақРБК
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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