Ташкентте Шайхантахур мен Юнусабадтың кейбір аумақтарында газ өшіріледі

·52·Өзбекстан
Ташкентте Шайхантахур мен Юнусабадтың кейбір аумақтарында газ өшіріледі

4 маусымда Ташкент қаласының Шайхантахур және Юнусабад аудандарында табиғи газбен жабдықтау уақытша тоқтатылады. Бұған жоспарлы жөндеу жұмыстары себеп болады.

Хабарланғандай, газбен жабдықтау сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін тоқтатылып тұрады. Осы уақыт аралығында Шайхантахур ауданындағы «Лабзак» МӘЖ және Юнусабад ауданындағы «Матонат» МӘЖ аумақтарында тұратын халық пен тұтынушылар табиғи газды уақытша пайдалана алмайды.

Жауапты тұлғалар техникалық іс-шаралар аяқталған соң газбен жабдықтау қалпына келтірілетінін хабарлады. Халықтан осы уақыт аралығында қауіпсіздік шараларын сақтау, газ құрылғыларын қараусыз қалдырмау және жоспарлы жұмыстарға байланысты туындауы мүмкін қолайсыздықтарды ескеру сұралады.

ТашкентШайхантаурЮнусабадЛабзакМатонат
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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