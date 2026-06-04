Сертификаттарды танудың жаңа тәртібі: B1 сертификаты үшін 75% балл
Еліміздің білім беру жүйесінде білімді жастар мен адал педагогтарды қолдау, олардың ұмтылыстарын лайықты ынталандыру бағытында кезекті маңызды құқықтық қадам жасалды. Өзбекстан Республикасы Әділет министрлігі шет тілдері және жалпы білім беру пәндері бойынша ұлттық және халықаралық сертификаттарды тану тәртібіне елеулі өзгерістер мен толықтырулар енгізген ресми құжатты мемлекеттік тіркеуден өткізді.
Бұл жаңа ереже жоғары оқу орындарына түсу емтихандарынан бастап, мұғалімдердің айлық жалақысына берілетін үстемеақылар жүйесіне дейінгі процестерге бірқатар революциялық жаңалықтар әкелуде.
Абитуриенттер үшін жеңілдік: Тіл сертификаты барларға қуанышты жаңалық!
Жаңартылған тәртіпке сәйкес, енді бакалавриат бағытына құжат тапсырып жатқан және емтихандар кешенінде шет тілі пәні бар абитуриенттер үшін керемет қолайлылық жасалды.
Жаңа ереже: Ұлттық немесе халықаралық деңгейде танылған B1 деңгейіндегі сертификаты бар жастарға қабылдау процесінде осы пән үшін бөлінген ең жоғары (максималды) баллдың дәл 75 пайызы автоматты түрде беріледі. Бұл студенттік бақытқа жету жолында үлкен мүмкіндік.
Сондай-ақ, ағылшын тілін білу деңгейін анықтайтын танымал халықаралық TOEFL iBT сертификатының сәйкестік көрсеткіші енді дәстүрлі форматтан өзгеше, жаңа 1–6 балдық бағалау жүйесі негізінде есептеледі.
Педагогтар үшін жоғары ынталандыру: Жалақы күрт өсуі мүмкін
Құжатта мектеп, лицей және колледждерде қызмет атқарып жүрген ұстаздарды материалдық жағынан қолдауға бағытталған өте пайдалы әрі жағымды нормалар бекітілді:
Халықаралық әдістемелік сертификаттар: Ағылшын тілі мұғалімдері арасында танымал TKT, TESOL, TEFL және TESL сертификаттары үшін қосымша ақы мен үстемеақы тағайындау процесінде осы құжаттардың жарамдылық мерзімдері қатаң ескеріледі.
Кәсіби білім берудегі жаңалық: Кәсіби білім беру мекемелерінде шет тілдерінде арнайы пәндерден сабақ беретін адал мұғалімдерге ұлттық немесе халықаралық B2 сертификаты үшін лауазымдық жалақының 50 пайызы, жоғары деп саналатын C1 сертификаты үшін жалақының дәл 100 пайызы мөлшерінде әр ай сайын қосымша үстемеақы төленеді.
Нақты ғылымдар шеберлеріне сыйлық: Халықаралық Digital SAT емтиханының математика (Math) бөлімінен жоғары — 750 және одан жоғары балл жинаған дарынды мұғалімдерге де арнайы үстемеақы қаражаты төленуі көзделген.
Музыка және дене шынықтыру мұғалімдері де назарда!
Білім берудегі реформалар тек шет тілдері немесе нақты ғылымдарды ғана емес, жастардың рухани және дене жағынан жетілуіне жауапты сала өкілдерін де қамтыды. Енді жалпы орта білім беру мектептерінде еңбек етіп жүрген музыка мәдениеті және дене шынықтыру пәндері мұғалімдері өз бағыттары бойынша B+ және одан жоғары деңгейдегі кәсіби сертификаттарға ие болған жағдайда, олардың да айлық жалақысына айтарлықтай үстемеақы қосылады.
Еліміздің білім беру жүйесіндегі ең соңғы өзгерістерді, емтихандар тәртібін, мұғалімдер мен студенттер үшін жасалып жатқан қолайлы мүмкіндіктерді әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылап отырыңыз!
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