Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясын қабылдады: келісімдерге қол қойылды
Өзбекстанның халықаралық аренадағы дипломатиялық және экономикалық байланыстары жаңа жеңіс шыңдарын бағындыруды жалғастыруда. Биылғы жылдың 4 маусымында Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев елімізге сапармен келген Қытай Халық Республикасының Сянган (Гонконг) ерекше әкімшілік аймағы Әкімшілігінің басшысы Ли Цзячао бастаған беделді делегацияны қабылдады.
Жоғары деңгейде өткен кездесудің басында қонақтар басшысы мемлекет басшысына ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің ең шынайы және достық тілектерін жеткізді.
Өзбекстан мен Қытай арасындағы стратегиялық серіктестік
Диалог барысында соңғы кезде екі мемлекет арасындағы достық байланыстар мен жаңа ғасырдағы жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынастары тарихи деңгейге көтерілгені ерекше атап өтілді. Екіжақты келісімдер жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, биылғы мамыр айында Пекинде Үкіметаралық комиссия отырысы, Сиань қаласында үшінші Өңіраралық форум өткізілгені және Гонконгта экономикалық форум ұйымдастырылып, Өзбекстан сауда үйі ашылғаны оның айқын дәлелі болып табылады.
Ташкент қаласына Гонконгтың жетекші іскер топтарының өкілдерінен құралған ірі делегацияның келуі осы оң қарқынды одан әрі жандандыратынына сенім білдірілді.
Ең маңызды жаңалық: Жақын арада визасыз тәртіп енгізіледі!
Кездесу қорытындысы бойынша еліміз тұрғындары мен кәсіпкерлері үшін шынайы қуанышты әрі жағымды болған бірқатар тарихи келісімдерге қол жеткізілді:
Визасыз режим: Жақын арада Өзбекстан мен Гонконг арасында екіжақты негізде визасыз тәртіп енгізіледі;
Тікелей рейстер: Екі нүктені байланыстыратын тікелей әуе рейстері мен ыңғайлы консулдық қызметтер іске қосылады;
Іскерлік кеңес: Өзара жобаларды үйлестіретін бірлескен Іскерлік кеңес құрылады және арнайы «жол картасы» қабылданады.
Инновациялар мен болашақ технологиялары саласындағы ынтымақтастық
Гонконгпен экономикалық және өнеркәсіптік ынтымақтастықты кеңейту аясында әлемдік нарықта ең танымал болып табылатын төмендегі басым бағыттар бойынша кешенді ынтымақтастық бағдарламасы әзірленеді:
Ынтымақтастықтың басым салалары
Даму перспективалары
Жоғары технологиялар
Жасанды интеллект, финтех және инновациялық стартаптар
Заманауи экономика
«Жасыл» энергетика, цифрлық экономика және биотехнологиялар
Әлеуметтік сала
Заманауи білім беру жүйесі, туризм және мәдени алмасулар
Редакция пікірі: Әлемнің ірі қаржылық және инновациялық орталығы Гонконгпен тікелей визасыз режимнің және әуе рейстерінің іске қосылуы отандастарымыз, әсіресе бизнес өкілдері мен саяхат әуесқойлары үшін бұрын-соңды болмаған жаңа мүмкіндіктердің есігін ашады.
Еліміздің халықаралық аренадағы ең соңғы жетістіктерін, мемлекетаралық тарихи келісімдерді және өмірімізге қатысты ең өзекті жаңалықтарды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылап отырыңыз!
…