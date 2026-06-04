Шавкат Мирзиёев экология саласындағы маңызды бастамаларды алға тартты
Көне әрі әрқашан жас Самарқанд қаласы кезекті беделді халықаралық жиынға қонақүй болды. Самарқандта өткен Жаһандық экологиялық қордың сегізінші ассамблеясының қатысушыларына жылы лебізін жолдаған Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев бүгінгі таңда жаһандық деңгейде байқалып отырған климаттың өзгеруі, ушығып бара жатқан су тапшылығы және жерлердің шөлейттенуі Орталық Азия аймағы үшін ең қауіпті әрі өзекті қауіп-қатерлер қатарына кіретінін ерекше атап өтті.
Мемлекет басшысы өз сөзінде алаңдатарлық статистикалық деректерге тоқталды: қазіргі уақытта аймағымызда тұратын шамамен 37 миллион халық су тапшылығы жоғары деңгейдегі аумақтарда өмір сүруге мәжбүр. Беделді Дүниежүзілік банктің болжамдық талдауларына сәйкес, жағдай осылайша жалғаса берсе, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш екі есеге артып, 75 миллионға жетуі әбден мүмкін.
Экологиялық трансформация — жаңа даму моделі
Президентіміз Өзбекстанның қоршаған ортаны қорғау және экологиялық трансформация процестерін елдің жаңа даму моделі ретінде қабылдағанын мәлімдеді. Осы бағытта елімізде бес ірі ұлттық жоба жүйелі түрде жүзеге асырылуда:
Атмосфера ауасын қорғау;
Қалдықтарды кешенді басқару жүйесін жетілдіру;
Ауқымды көгалдандыру шаралары;
Экологиялық білім беру және тәрбие жүйесін дамыту;
Биоәртүрлілікті сақтау.
Сонымен қатар, мемлекет тарапынан 2030 жылға қарай қорғалатын табиғи аумақтардың ауданын 21 пайызға дейін ұлғайту, атмосфераға шығарылатын зиянды шығарындыларды айтарлықтай азайту және тұрмыстық қалдықтардан балама энергия өндіру қуаттарын күрт арттыру жоспарланған.
Жаһандық маңызы бар революциялық бастамалар
Жоғары деңгейдегі саммитте Мемлекет басшысы аймақтың және әлемнің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар маңызды әрі қуанышты бастамаларды алға тартты:
Жасыл астана: Самарқанд қаласын «Орталық Азияның жасыл инвестициялар мен инновациялар астанасы» деп жариялау ұсынылды.
Ғылыми платформа: Беделді Колумбия университетімен ынтымақтастықта аумақтарды жасыл экономика қағидаттары негізінде дамытатын Ұлықбек атындағы Тұрақты даму ғылыми-зерттеу институты құрылады.
Аймақтық серіктестік: Климаттың өзгеруі және гидрометеорология ұлттық орталығын құру, Қазақстанмен серіктестікте «Таза ауа» мемлекетаралық консорциумын іске қосу және Арал маңында жаңа «шөл экономикасы» бастамасын жүзеге асыру басым міндет ретінде көрсетілді.
Инвестициялық форум және жаһандық донорлыққа қадам
Президент Шавкат Мирзиёев өз сөзінде болашақ жоспарларымен де бөлісті. Атап айтқанда, 2027 жылы өтетін дәстүрлі Ташкент инвестициялық форумы толығымен «Тұрақты даму және жасыл инвестициялар» тақырыбына арналады. Осы экономикалық шара аясында ірі «Eco Expo Central Asia» халықаралық көрмесі де ұйымдастырылады.
Маңызды бастамалар мен жобалар
Күтілетін нәтижелер мен мақсаттар
Донор елдер қатарына қосылу
Экологиялық жобаларды қаржыландыру және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту
Табиғи аумақтардың ауданын 21%-ға жеткізу
Экологиялық тепе-теңдік пен биоәртүрлілікті сақтау
Ұлықбек атындағы ғылыми институт
Жасыл экономика саласында заманауи ғылыми платформа құру
Ең назар аударарлық жаңалықтардың бірі — Өзбекстанның Жаһандық экологиялық қордың донор елдері қатарына қосылуға толық дайын екенін мәлімдеуі. Бұл қадам ірі экологиялық бағдарламаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді және аймақтық достық байланыстарды жаңа деңгейге көтереді.
Редакция пікірі: Ел басшысы алға тартқан бұл жаһандық бағдарламалар Орталық Азияда қауіпсіз әрі берекелі болашақтың іргетасын қалауға қызмет етеді. Бұл ассамблея экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты даму жолында жаңа аймақтық ынтымақтастық сәулетін қалыптастыруда тарихи алаң болатыны сөзсіз.
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