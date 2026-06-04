Ташкенттің жылумен жабдықтау жүйесі 2028 жылға дейін жаңартылады

·40·Өзбекстан
Ташкенттің жылумен жабдықтау жүйесі 2028 жылға дейін жаңартылады

Ташкент әкімі Шавкат Умурзаков №5 Жылу орталығына барып, 2026–2028 жылдарға арналған энергетика және коммуналдық инфрақұрылымды дамыту жоспарларын таныстырды.

Жобалар тек Учтепе ауданында ғана емес, бүкіл астанадағы жылумен жабдықтау мәселелерін жүйелі шешуге бағытталған.

Реформаның негізгі бағыттарының бірі – когенерациялық технологияларды енгізу. Бұл жылу мен электр энергиясын бір мезгілде өндіруге мүмкіндік беріп, энергия тиімділігін арттырады.

Сондай-ақ, ескірген құбыр желілері кезең-кезеңімен ауыстырылады. Алдымен апаттар жиі болатын және тұрғындардан шағым көп түсетін аумақтарға назар аударылады.

Жүйелерді жаңғырту ресурстардың үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз етеді. Жылуды тасымалдау кезіндегі шығындарды азайту да негізгі міндеттердің бірі болып белгіленді.

Шавкат Умурзаковтың айтуынша, инфрақұрылымы ең нашар аудандар қоғамдық ұсыныстар негізінде басымдық тәртібімен қарастырылады.

ТашкентШавкат УмурзаковЖылу орталығы №5Үштепе ауданы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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