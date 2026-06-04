Зейнеткерлерге санаторийлерге жолдама алу үшін жаңа жүйе енгізіледі
Көп жылдар бойы әртүрлі салаларда адал еңбек етіп, бүгінде зейнет демалысының рахатын көріп отырған құрметті ардагерлеріміз бен зейнеткерлеріміз үшін жағымды әрі қуанышты жаңалығымыз бар! Егде жастағы азаматтардың денсаулығын нығайту және медициналық-әлеуметтік қызмет көрсету сапасын жаңа деңгейге шығару мақсатында маңызды бастама ұсынылды.
Өзбекстан Халықтық-демократиялық партиясы (ХДП) жанындағы "Мунозара майдони" клубының кезекті отырысында зейнет жасындағы отандастарымызды әлеуметтік қолдауға бағытталған жаңа жүйе жобасы кеңінен талқыланды. Бұл жобаның басты мақсаты — жылдар бойы жиналып қалған және зейнеткерлер үшін артық қолайсыздық тудыратын сауықтыру мекемелеріндегі көп жылдық кезектерді толығымен жою.
Ардагерлер үшін қандай қолайлылықтар жасалады?
Жаңа жүйе аясында зейнеткерлердің сапалы демалысы мен емделуін қамтамасыз ету үшін төмендегі революциялық өзгерістерді енгізу ұсынылуда:
Мүшелікті сақтау: Азаматтар зейнет жасына жетіп, ресми түрде еңбек қызметін аяқтағаннан кейін де, ұзақ жылдар бойы жұмыс істеген кәсіподақ мүшелігі мәртебесін толық сақтайды.
Бөлек және әділ механизм: Тәжірибелі еңбек ардагерлері үшін ведомстволық санаторийлерге берілетін арнайы жолдамаларды бөлудің жалпы кезектен тәуелсіз, мөлдір және балама жүйесі әзірленеді.
Зейнеткерлер мен жұмысшылардың мүмкіндіктері теңестіріледі
Осы ауқымды шаралардың іске асырылуы нәтижесінде, егде жастағы отандастарымыз да қазіргі уақытта кәсіпорындар мен мекемелерде жұмыс істеп жүрген қызметкерлермен бірдей жағдайда және тең құқық негізінде заманауи ведомстволық сауықтыру орталықтары мен жайлы санаторийлерді пайдалана алады.
Енгізіліп жатқан қолайлылықтар
Зейнеткерлер үшін күтілетін нәтижелер
Кәсіподақ мүшелігі
Зейнетке шыққаннан кейін жеңілдіктерді пайдалану
Балама бөлу жүйесі
Санаторийлердегі көп жылдық кезектердің жойылуы
Әлеуметтік теңдік
Жұмыс істейтін қызметкерлермен бірдей мәртебеде демалу
Бұл бастама елімізде адам құндылығын дәріптеуге, өмірін Отан гүлденуіне арнаған еңбек ардагерлерін әлеуметтік қорғауды одан әрі күшейтуге және олардың денсаулығын қалпына келтіруге қызмет етеді.
Редакциядан үзінді: Әкелеріміз бен аналарымыздың денсаулығы — үйлеріміздің берекесі мен құты. Қарттарымыз үшін жасалып жатқан мұндай қолайлылықтар олардың ғұмырына ғұмыр қосатыны сөзсіз. Мемлекетіміздің қамқорлығында әрдайым сау-саламат болыңыздар, құрметті ардагерлер!
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