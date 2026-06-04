Жастарға бизнес пен білім алу үшін жеңілдетілген несие беру басталады
Елімізде тұратын, жігерлі, білімді және өз бизнесін бастауға құштар жастар үшін шынайы мереке сыйы болатын өте жағымды әрі маңызды жаңалық бар! Елімізде жас ұрпақты жан-жақты қолдау, олардың заманауи кәсіптерді игеруіне көмектесу және кәсіпкерлік бастамаларын дамыту мақсатында ірі мемлекеттік бағдарлама іске қосылды.
Өзбекстан Республикасының Президенті елімізде «Жастар бизнесі» бағдарламасын кеңінен енгізу және жүйелі түрде жүзеге асыру туралы арнайы қаулыны (PQ-210 нөмірі, 01.06.2026) имзалады. Осы тарихи бастама аясында «Aloqabank» акционерлік коммерциялық банкі 31 жасқа дейінгі тұлғалар үшін 7 жылға дейінгі ұзақ мерзімге тартымды жеңілдетілген несие беру жүйесін іске қосуда. Ең қолайлы тұсы, қаржылық қолдаудың 1 жылға дейінгі кезеңі жеңілдетілген (негізгі қарыз төленбейтін) мерзім болып саналады.
Қаржылық шарттар мен бағыттар: Кімге қанша беріледі?
Жаңа жүйеге сәйкес, бөлінетін қаражаттың жылдық пайыздық мөлшерлемесі Орталық банктің базалық мөлшерлемесіне 4 пайыздық пункт қосу арқылы белгіленеді. Несие сомасы жастардың таңдаған саласы мен мақсаттарына қарай төмендегі критерийлер негізінде бөлінеді:
20 миллион сомға дейін: Заманауи әлемнің талабы болып табылатын шет тілдерін жетік меңгеру, IT (цифрлық технологиялар) саласын игеру және еңбек нарығында сұранысқа ие заманауи кәсіптерге оқуға ниетті жастар үшін;
50 миллион сомға дейін: Бүгінгі таңда трендтегі SMM (әлеуметтік желілердегі маркетинг), мобильді түсірілім, фрилансерлік қызмет, жеке интернет-дүкендерді дамыту, сондай-ақ үй жағдайында қолөнер және тоқымашылық бағытында жобасын бастағысы келетіндер үшін;
100 миллион сомға дейін: Халық арасында тұрақты жоғары сұранысқа ие кондитерлік өнімдер, нан және тәттілерді сапалы өндіруді және сатуды ұйымдастыруды көздейтін жас кәсіпкерлер үшін.
Мүлік кепілсіз несие: Армандар үшін зор мүмкіндік!
Бұл бағдарламаның болашақ кәсіпкерлер үшін ең қуанышты, күткен және жағымды жаңалығы мынада: 100 миллион сомға дейінгі микронесиелерді рәсімдеу үшін ешқандай жылжымайтын мүлік немесе бағалы заттар кепілдігі талап етілмейді!
Несиенің максималды сомасы
Кепілдік шарты
Қамтамасыз ету түрлері
100 000 000 сомға дейін
Мүлдем кепілсіз
Сақтандыру полисі немесе үшінші тұлғаның кепілдігі
Қаражат тек арнайы сақтандыру полисі немесе жақындарыңыздың, үшінші тұлғалардың кепілдік құжаты негізінде қысқа мерзімде беріледі. Бұл өз ісін бастауда бастапқы капитал мен кепілдік мүлік табуға қиналып жүрген мыңдаған жастардың мәселесін жеңілдетеді. Бағдарлама жастар арасында өзін-өзі жұмыспен қамту деңгейін күрт арттыруға және инновациялық стартап жобаларын іске асыруға бағытталған.
Редакция пікірі: Мемлекетіміз жасаған мұндай теңдессіз қаржылық жеңілдіктер — өз болашағын құруды қалайтын әрбір жас кәсіпкер үшін баға жетпес мүмкіндік. Уақытты босқа жібермей, заманауи білімдерді игеріп, өз бизнесіңіздің негізін қалаңыз!
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