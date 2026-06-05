Ташкент облысында жаңа көпір құрылысы басталды

·69·Өзбекстан
Ташкент облысында жаңа көпір құрылысы басталды

«Өзбекстан темір жолдары» АҚ Ташкент облысындағы «С. Рахимов» және «Ортаовул» станциялары аралығында жол өткелін салу жұмыстарын бастады.

Жоба осы аумақта ұзақ жылдар бойы сақталып келе жатқан көлік кептелісі мәселесін шешуге және қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.

Пойыздар қатынасының жоғары болуына байланысты автокөлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілер теміржол өткелінде көп уақыт күтуге мәжбүр болып келген.

Жаңа жоба аясында заманауи көпір және ыңғайлы айналма автомобиль жолы салынады.

Бір топ ер адамдар ашық ауада әртүрлі киімдермен бірге тұр.

Бұл көлік ағынының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етіп, халықтың уақыт шығынын айтарлықтай қысқартады деп күтілуде.

Сондай-ақ, жаңа инфрақұрылым қозғалыс қауіпсіздігін жақсартуға және аумақтағы логистика тиімділігін арттыруға қызмет етеді.

Ташкент облысында жаңа көпір құрылысы басталды

Өзбекстан темір жолдарыТашкент облысыС. РаҳимовОртоавул
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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