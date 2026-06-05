Жоғары және кәсіби білім беру мекемелеріне қабылдау рәсімдері ресми түрде басталды
Елімізде мыңдаған жастар мен олардың ата-аналары асыға күткен ең қызу кезең жетті. Биылғы жоғары және кәсіби білім беру мекемелеріне қабылдау маусымы бүгіннен бастап өз жұмысын бастады. Мемлекет басшысының тиісті ПФ-81 нөмірлі Жарлығымен өмірімізге енгізілген жаңа тәртіпке сәйкес, биылғы бакалавриат кезеңіне түсу процестері мүлдем жаңаша, яғни екі кезеңді жүйе негізінде жоғары деңгейде ұйымдастырылуда.
Бұл жүйенің ең үлкен артықшылығы – ол «алдымен сынақтан өт, кейін бағыңды сына» деген әділ қағидаға негізделген. Енді жастар өз білім деңгейін анықтаған соң, мүмкіндіктеріне қарай болашақ жолын таңдай алады.
Бірінші кезең: Тіркеу және емтихан маусымы
Жаңа тәртіптің алғашқы кезеңі бүгін басталып, ол абитуриенттерді онлайн тіркеу және емтихан тапсыру процестерін қамтиды.
Құжат тапсыру мерзімі: Болашақта студент болуды мақсат еткен жастар биылғы жылы 5 маусымнан 25 маусымға дейін Білімді бағалау агенттігінің арнайы «my.uzbmb.uz» электрондық платформасы арқылы қашықтықтан тіркелуі міндетті.
Тіркеу кезінде нелер таңдалады? Бұл кезеңде абитуриенттер тек емтихан тапсыратын пәндер жиынтығын (блок), оқу тілін (өзбек, орыс немесе қарақалпақ) және өздеріне ыңғайлы емтихан тапсыру аймағын белгілейді. Жоғары оқу орнының атауы әзірге таңдалмайды.
Шығармашылық емтихан тапсырушылардың назарына: Ерекше дене немесе өнер саласындағы қабілетті қажет ететін бағыттарды таңдаған жастар, жоғарыдағы мәліметтерден бөлек, кәсіби емтихан тапсыратын нақты жоғары оқу орнын да көрсетуі тиіс.
Жоғары оқу орындарына түсу үшін өтетін негізгі Мемлекеттік емтихандар шілде және тамыз айларында ұйымдастырылады. Абитуриенттер үшін ең жағымды жаңалықтардың бірі – олар өз баллдарын ұзақ күтпей, емтихан тапсырған күнінің ертесінде-ақ жеке кабинеті арқылы біле алады.
Екінші кезең: Мақсатты таңдау және қорытынды нәтижелер
Жоспарға сәйкес, барлық тест сынақтары мен кәсіби (шығармашылық) емтихандар толық аяқталғаннан кейін, қабылдаудың ең қызықты екінші кезеңі басталады.
Процесс түрі
Ұзақтығы
Абитуриенттің әрекеті
ЖОО және бағыт таңдау
Дәл 15 күн
Жиналған баллға қарай ЖОО, бағыт және оқу формасы таңдалады
Осы 15 күндік мерзім ішінде жастар өздерінің нақты нәтижелеріне сүйене отырып, қай жоғары оқу орнының қай оқу формасына (күндізгі, сырттай, кешкі немесе қашықтықтан) және қай басымдық негізінде оқуға түскісі келетінін өздері еркін анықтайды. Бұл процесс толық аяқталғаннан кейін, Білімді бағалау агенттігі небәрі бір апта ішінде студенттікке ұсынылған бақытты жастардың қорытынды тізімін өз ресми сайтында жариялайды.
Техникумдарда оқуды қалайтындар үшін маңызды ақпарат
Жаңа жүйе техникумдар мен кәсіптік мектептерде білім алғысы келетін жастарға да үлкен қолайлылық тудырды. Жоғары оқу орындарына түсу бойынша қорытынды нәтижелер жарияланғаннан кейін, грант немесе келісімшарт негізінде оқуға түсе алмаған, бірақ жоғары балл жинаған абитуриенттер үшін жаңа мүмкіндік есігі ашылады.
ЖОО нәтижелері шыққаннан кейін 10 күн мерзім ішінде олар өздері қалаған техникумды, сәйкес мамандықты және ыңғайлы оқу формасын таңдай алады. Олардың да қорытынды нәтижелері бір апта ішінде жедел түрде жарияланады.
«Замин» тілегі: Барлық абитуриенттерімізге алдағы сынақтарда сәттілік пен жеңіс тілейміз! Өз білім мен шеберлігіңізді паш етіп, сүйікті кәсібіңіздің иесі және сүйікті Отанымыздың лайықты перзенті болуларыңызға тілектеспіз.
Еліміздегі білім беру жүйесіне қатысты ең соңғы жаңалықтарды, қабылдау процестерін, емтихан күнделіктерін және пайдалы кеңестерді әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылап отырыңыз!
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