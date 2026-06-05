Шри-Ланкадағы қарттар үйіндегі өрт
Шри-Ланкадағы қарттар үйінде болған өрт қайғылы салдарға әкелді.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, оқиға салдарынан кемінде 12 адам қаза тапты. Өрт 4 маусымға қараған түні елорда Коломбодан шамамен 55 шақырым жерде орналасқан Ангуруватота қалашығындағы қарттар үйінде болды.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, өрт тез тарап, ғимаратта болған көптеген қарттардың өміріне қауіп төндірді. Төтенше қызметтер оқиға орнына шұғыл жетіп, адамдарды эвакуациялауға кірісті.
Өрт салдарынан тағы 8 азамат әртүрлі дәрежедегі дене жарақаттарын алып, ауруханаға жатқызылды. Сондай-ақ, 51 адам қауіпсіз аймаққа көшірілді.
Құтқарушылар өртті қысқа уақыт ішінде сөндірсе де, оның шығу себептері әлі анықталған жоқ. Осы жағдай бойынша тергеу жүргізілуде.
Қарттар үйінің директоры оқиғаға қатысты мән-жайларды анықтау мақсатында құқық қорғау органдары tarafından ұсталғаны хабарланды. Оқиғаның нақты себептері мен кінәлілерді анықтау жұмыстары жалғасуда.
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