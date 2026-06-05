Өзбекстанда автобустарда жол ақысын төлеу ережелері өзгереді

·57·Өзбекстан
Өзбекстанда автобустарда жол ақысын төлеу ережелері өзгереді

Өзбекстанда қоғамдық көлікті пайдалану тәртібіне жаңа өзгерістер енгізілуде.

Мәліметтерге сәйкес, 1 қыркүйектен бастап автобустарда жол ақысын төлеу ережелері жаңартылады. Енді жолаушылар көлікке кірген бойда жол ақысын дереу төлеуге міндетті. Әйтпесе, олар билетсіз жолаушы ретінде бағалануы мүмкін.

Ережені сақтамаған жолаушыларға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, ЕБМ-нің оннан бір бөлігі мөлшерінде айыппұл салынады. Қазіргі есептеулер бойынша, бұл сома 41 200 сомды құрайды.

Жауапты тұлғалардың айтуынша, бұл жаңалық қоғамдық көлікте төлем тәртібін жақсартуға және қызмет сапасын арттыруға бағытталған.

Сондай-ақ, болашақта автобустар, метро және қала маңы электр пойыздары үшін төлем жүйесін бірыңғай платформаға біріктіру жоспарлануда. Бұл жолаушылар үшін ыңғайлы әрі жылдам төлем жүйесін құруға мүмкіндік береді деп күтілуде.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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