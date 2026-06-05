Әйгілі «Анджан девзира күрішінен жасалған плов» ресми түрде мемлекеттік тізілімге енгізілді
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«Анджан девзира күрішінен жасалған плов» географиялық көрсеткіш ретінде мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бұл туралы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік департаменті хабарлады.
Бұл мәртебе тағамның атауын, дайындау дәстүрлерін және ерекше қасиеттерін құқықтық қорғауға мүмкіндік береді.
«Анджан девзира күрішінен жасалған плов» негізінен Ферғана аңғарында өсірілетін девзира күріші негізінде дайындалады. Қызғылт реңді және тығыз дәнді бұл күріш пловқа ерекше дәм, хош иіс және дәндері шашыраңқы көрініс береді.
Сарапшылардың айтуынша, географиялық көрсеткіш мәртебесі тағамның бірегейлігін сақтауға, сапа кепілдіктерін нығайтуға және дәстүрлі дайындау әдісін қорғауға қызмет етеді.
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