Құрылысқа рұқсат алуды жеңілдету және бюрократияны жою
Елімізде кәсіпкерлік субъектілері мен инвесторлар үшін қолайлы бизнес ортасын қалыптастыру, құрылыс саласындағы артық уақыт пен қаражат шығындарын азайту бағытында кезекті маңызды қадам жасалды. Елімізде құрылыс жұмыстарымен айналысатын және өз бизнесін кеңейтуді мақсат еткен кәсіпкерлер үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесі мүлдем жаңа деңгейге шығарылуда.
Мемлекет басшысы қол қойған «Құрылыс саласында нәтижеге негізделген басқаруды енгізу және саладағы мемлекеттік қызметтерді жеңілдету шаралары туралы» тарихи Жарқын салудағы көптеген жасанды кедергілер мен бюрократиялық күрделіліктерді толық жоюға бағытталған.
Бірыңғай өтініш және коммуникацияларға қосылудағы революциялық ыңғайлылық
Жаңа құжатпен құрылысқа рұқсат алу және инженерлік желілерге қосылу жүйесі түбегейлі реформалануда. Енді кәсіпкерлерге есікпе-есік жүгірудің қажеті жоқ:
«Электр, су және газ» жүйесіндегі жаңа дәуір: Биылғы 1 шілдеден бастап жаңа салынып жатқан нысандарды инженерлік-коммуникациялық желілерге қосу тәртібі толығымен өзгереді. Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, бұл үдеріс «1 өтініш – 1 төлем – барлық қосылу нүктелері» деген заманауи әрі өте ыңғайлы қағидат негізінде жүзеге асырылады.
Қызметтерді біріктіру: Биылғы 1 қыркүйектен бастап республика бойынша құрылыс саласындағы бірқатар шашыраңқы мемлекеттік қызметтер бірыңғай жүйеге біріктіріледі. Олардың орнына бірыңғай мемлекеттік қызмет — сәулет және қала құрылысы талабын беру жүйесі енгізіледі.
Артық тексерулер мен қайта келісулер жойылуда
Жарқын аясында құрылыс жобаларын бекітудегі ең көп уақытты қажет ететін кезеңдер жеңілдетілді. Мысалы, ғимараттың жалпы беріктігіне, өрт қауіпсіздігі ережелеріне және оның тікелей қызметіне теріс әсер етпейтін шағын өзгерістер енгізілгенде, жобаны қала құрылысы сараптамасынан өткізу үшін аумақтық кеңестермен қайта келісу міндеттемесі алынып тасталды.
Бұдан бөлек, мемлекеттік қызметтерді пайдалану барысында қандай да бір қате немесе кемшілік анықталса, кәсіпкерлерге бірден бас тарту жауабы берілмейді. Оларға осы кемшіліктерді сабырлы түрде жою үшін қосымша бес жұмыс күні беріледі.
Ашықтық кепілдігі: Цифрлық бақылау және міндетті камералар
Құрылыс үдерістерінде сапаны қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлық жағдайларының алдын алу мақсатында салаға заманауи ақпараттық технологиялар белсенді түрде енгізілуде. 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап құрылыс нысандарын онлайн бақылауда арнайы бейнебақылау камераларын пайдалану жүйесі іске қосылады.
Төмендегі кестеде бейнебақылау камераларын орнату міндетті болып табылатын нысандар тізімі келтірілген:
№
Міндетті цифрлық бақылауға алынатын нысандар түрлері
Қаржылық критерийлер
1
Көп қабатты тұрғын үй ғимараттары және әлеуметтік сала нысандары
Көлемі мен құнына қарамастан
2
Қонақ үйлер, туризм, ірі сауда және өнеркәсіп кешендері
Көлемі мен құнына қарамастан
3
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен салынып жатқан нысандар
Жоба құны 3 млрд теңгеден жоғары болғанда
Сарапшылар пікірі: Лауазымды тұлғалар мен сарапшылардың ортақ пікірінше, бұл тарихи реформалар елімізде құрылыс саласындағы ашықтықты күрт арттырады. Үдерістердің толық цифрландырылуы адам факторын азайтып, сала өкілдері үшін жаңа мүмкіндіктер есігін ашады және түбінде қалаларымыздың келбеті одан әрі көркейіп, ғимараттарымыздың сапасы артуына қызмет етеді.
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