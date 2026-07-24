Отабек Умаровтың 330 мың доллар тұратын сағаты желіде жұрттың назарын аударды!
Отабек Умаров пен Шахноза Мирзиёева футболдан әлем чемпионатының финалдық ойынына қатысты. Отабек Умаров — Азия Олимпиада кеңесінің вице-президенті әрі Халықаралық автомобиль федерациясы Сенатының мүшесі, ал Шахноза Мирзиёева — «Уорлд Акватикс» бюросының мүшесі.
Финал кезінде түсірілген кадрларда Отабек Умаровтың қолындағы қымбат сағат көзге түсті. Оның «Richard Mill RM 011» арнайы моделі екені айтылуда.
Бұл сағат «Формула-1»-дегі қызметімен танымал Фелипе Массамен бірлесіп жасалған. Ол азиялық бутиктер үшін небәрі 50 дана шығарылғанымен ерекшеленеді.
Сағаттың нарықтағы бағасы 245 мың фунт стерлингке, яғни шамамен 330 мың долларға бағаланып отыр. Шектеулі данамен шығарылған модельдер әдетте күнделікті тағу үшін ғана емес, коллекция жинау мақсатында да сатып алынады.
Сондықтан бұл сағатты жай ғана қымбат аксессуар немесе ұзақ мерзімді коллекциялық сатып алу ретінде бағалауға болады.
…