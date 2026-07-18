Әлишер Усмановтың қызметінен босатылғаны айтылуда
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Әлишер Усмановтың Президенттің мемлекеттік қауіпсіздік қызметі басшысы лауазымынан алынғаны хабарланды. «Daryo» және «Kun.uz» бұл ақпаратты өз дереккөздеріне сүйеніп жариялады.
Ол 2020 жылғы желтоқсанда Президенттің мемлекеттік қауіпсіздік қызметі басшысы болып тағайындалған. Сол кездегі хабарларда Усманов бұған дейін Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі төрағасының орынбасары болып жұмыс істегені айтылған.
Деректерге сәйкес, Әлишер Абрович Усманов 2007 жылы II дәрежелі «Шон-шараф» орденімен марапатталған. Оның орнына кім тағайындалатыны немесе қызметтен алыну себептері туралы әзірге қосымша ақпарат берілген жоқ.
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