Өзбекстанда қараша айында қар жаууы мүмкін

·31.2K·Өзбекстан
Өзбекстанда қараша айында қар жаууы мүмкін

Өзбекстанда қараша айында ауа температурасы негізінен маусымдық норма шамасында болады деп болжануда. Алайда кейбір аймақтарда көрсеткіштер әдеттегіден 1–1,5 градусқа жоғары болуы мүмкін. Ай бойы жылы күндермен қатар жаңбырлы және суық ауа райы да байқалады.

«Өзгидромет» мәліметтеріне сәйкес, қараша айының алғашқы онкүндігі салыстырмалы түрде жылы болады деп күтілуде. Одан кейін ауа температурасы біртіндеп төмендеп, күздің салқын күндері сезіле бастайды.

Ай бойы кейбір күндері жаңбыр жауу ықтималдығы бар. Температура айтарлықтай төмендеген кездерде елдің кейбір аймақтарында қар жаууы да мүмкін.

Жауын-шашын мөлшері барлық аймақтарда бірдей болмайды. Атап айтқанда, кейбір жерлерде жауын-шашын нормадан аз, басқа аймақтарда көп жылдық көрсеткіштер шамасында болады деп болжануда.

Осылайша, қараша айында Өзбекстанда алдымен жылы, кейін салқын және жауын-шашынды күндер байқалады деп күтілуде. Қар жауу ықтималдығы ауа температурасының төмендеуіне байланысты болады.

ӨзгидрометАуа райы болжамыӨзбекстан климатыҚарашаАуа райы
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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