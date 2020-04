Собиқ «Сетора»чи Феруза Instagram’да гуруҳнинг афсонавий хит қўшиғини куйлаб берди (видео)

View this post on Instagram

Assalomu aleykum aziz yurtdoshlar,bizning muhlislarimiz! Bugun men sizlar uchun “Setora” gruhining repertuaridan,”Ohim” qushigini jonli ijroda etib berishni hohladim . Дорогие поклонники группы Сетора, сегодня хочу исполнить для Вас живьём песню группы Сетора «Охим» . Буду рада вашим комментариям ❤️❤️❤️ #карантин #домакарантин