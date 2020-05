Қизини мегаюлдуз қилиш истагидаги Жаҳонгир Отажонов ва бошқа машҳурлар карантинда (фото ,видео)

View this post on Instagram

@mumtoz_atajanova доченька моя. Ona у нас ещё очень красиво рисует да доченька @mujitsu.art Как может такая талантливая как ты не стать megastarом мирового масштаба. Я не успел, за то ты зделаешь. Желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть только всевышний АЛЛАХ будет твоим хранителем. С любовью твой Папа 😅💐❤️