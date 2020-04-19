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Қизини мегаюлдуз қилиш истагидаги Жаҳонгир Отажонов ва бошқа машҳурлар карантинда (фото ,видео)
Ўзбек санъаткорлари карантин вақтида мухлисларини зериктирмасликка ҳаракат қилмоқда. 9 май куни ҳам улар ўзларининг Instagram’даги саҳифаларига турли хил қизиқ видео ва фотопостлар жойлашди.
Жаҳонгир Отажонов фолловерларига қизи Мумтозни таништирди. Хонанданинг айтишича, Мумтоз қўшиқ айтади, бундан ташқари расм ҳам чизади. У қизининг мегаюлдуз бўлишига умид қилмоқда.
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@mumtoz_atajanova доченька моя. Ona у нас ещё очень красиво рисует да доченька @mujitsu.art Как может такая талантливая как ты не стать megastarом мирового масштаба. Я не успел, за то ты зделаешь. Желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть только всевышний АЛЛАХ будет твоим хранителем. С любовью твой Папа 😅💐❤️
Instagram’да жуда кам кўриниш берадиган актриса Наргиза Салмонова рангин кунлар келишига оз қолганини айтиб, мусибатларга сабрли бўлишни тилади.
Муниса Ризаеванинг фикрича, инсон тинглаётган мусиқа унга катта таъсир кўрсатади.
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А вы знали, что музыка, которую вы слушаете оказывает огромное влияние на вас? Скажу даже больше: она определяет наше развитие в детстве, формирует нас в юности и меняет в течение жизни!!! От музыки зависит наше настроение, воспоминания и даже способность справляться со стрессом🥴 Так какое место отведено любимым мелодиям в нашей жизни? Photo by @isfandiyor
Улуғбек Раҳматуллаев муқаддас ойнинг нима сабабдан Рамазон деб аталиши ҳақидаги ривоятни улашди.
Озода Нурсаидова онасини туғилган куни билан табриклади.
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