08:00 / 10 мая 2020
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Маданият

Қизини мегаюлдуз қилиш истагидаги Жаҳонгир Отажонов ва бошқа машҳурлар карантинда (фото ,видео)

Қизини мегаюлдуз қилиш истагидаги Жаҳонгир Отажонов ва бошқа машҳурлар карантинда (фото ,видео)

Ўзбек санъаткорлари карантин вақтида мухлисларини зериктирмасликка ҳаракат қилмоқда. 9 май куни ҳам улар ўзларининг Instagram’даги саҳифаларига турли хил қизиқ видео ва фотопостлар жойлашди.

Жаҳонгир Отажонов фолловерларига қизи Мумтозни таништирди. Хонанданинг айтишича, Мумтоз қўшиқ айтади, бундан ташқари расм ҳам чизади. У қизининг мегаюлдуз бўлишига умид қилмоқда.


Instagram’да жуда кам кўриниш берадиган актриса Наргиза Салмонова рангин кунлар келишига оз қолганини айтиб, мусибатларга сабрли бўлишни тилади.

Муниса Ризаеванинг фикрича, инсон тинглаётган мусиқа унга катта таъсир кўрсатади.

Улуғбек Раҳматуллаев муқаддас ойнинг нима сабабдан Рамазон деб аталиши ҳақидаги ривоятни улашди.

Озода Нурсаидова онасини туғилган куни билан табриклади.
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